أمريكية تقتل صديقها رميا بالرصاص من أجل مقطع على"يوتيوب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تيليغراف)

كما أن حدود المغامرة لا سقف لها فإن عواقبها كذلك غير معلومة، البعض يدعوه حب الشهرة والظهور الى فعل ما لا يمكن حتى للمجانين فعله، فهل تذكرون تلك الفتاة الروسية؟ التي عرضت نفسها لموت محقق من أجل التقاط سيلفي مثير؟ قامت هذه المغامرة بالتدلي من سطح واحد من أعلى الأبراج في العالم بمساعدة صديقها الذي هب لمساعدتها بيدين عاريتين..

كثيرة هي القصص التي تحكي قصص مغامرين دفعوا حياتهم ثمنا لعدد كبير من الـ"لايكات" على مواقع التواصل الإجتماعي فوقفوا أمام الموت وجها لوجه، والموت كعادته أبى أن يغلبه أحد، دون تدخل من الأقدار.

ومن قصص هؤلاء ما ذكره موقع "تيليغراف" أن محكمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية أمرت بسجن شابة قتلت صديقها أثناء تصوير مقطع أرادا بثه على موقع يوتيوب.

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ويروي الموقع تفاصيل القصة بالقول: "وقعت الجريمة عندما أرادت "موناليزا بيريز" وصديقها "بيدرو رويز" تصوير مقطع في غاية الخطورة من أجل بثه على موقع يوتيوب، والهدف منه جلب أكبر عدد ممكن من المشاهدات.

فما كان منهما إلا أن قررا اختبار قدرة كتاب على صد رصاصة مسدس عن مسافة قريبة. وعند تصوير المقطع أخذ الشاب كتابا وقربه الى صدره لتطلق الفتاة بدورها عيارا ناريا من مسدس Desert Eagle نحوه من مسافة نصف متر فقط.. لكن حساباتهما لم تكن تمت الى المنطق والصواب بصلة، إذ اخترقت الرصاصة الكتاب لتستقر في صدر الشاب وترديه قتيلا.

واعترفت الفتاة بمسؤوليتها عن الحادثة، لكنها أكدت فيما بعد للمحكمة أن فكرة تصوير الفيديو كانت لصديقها، لتأمر المحكمة بدورها بسجن الفتاة لمدة 6 أشهر، مع إبقائها تحت مراقبة الشرطة لمدة 10 سنوات.

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