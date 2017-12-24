بالفيديو: فتاة تمشي في الهواء والآلاف يحاولون تقليدها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (تيليغراف)

هل تذكرون ذلك المشترك الموهوب والذي ظهر بزي ناسك في برنامج المواهب، "أمريكان آيدل" حيث أبهر الحكام والجمهور بالجلوس في الهواء متكئا على عصاه؟ حاول الكثيرون تقليد ما فعله، ممتلئين برغبة جامحة في كسر قوانين الفيزياء، بعضهم إدعى النجاح وكثيرون اعترفوا بفشلهم أمام الكاميرات.

وإذا كان ذلك الناسك قد استطاع الجلوس في الهواء، فثمة من تجرأ وذهب أبعد من ذلك وابتكر حيلة أخرى للمشي في الهواء، خدعة أخرى تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي، وتثير رغبة عارمة بين روادها للقيام بحركة مبهرة، تشبه تلك التي نسمع عنها في قصص الخيال.

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وتتلخص الخدعة في أن يقوم أحد ما بمشهد تمثيلي يشبه "بروفانت" المسرح والقيام بالتربيت في الفراغ وكأنه يسوي وسادة ما أو يتأكد من ثبات درجة يريد الوقوف عليها، ومن ثم يضع قدمه فوق هذا الفراغ ويأرجح الأخرى ما يعطي انطباعا بأنه مشى فعلا في الهواء ووطأ بقدمه تلك جمسا غير مرأي وغي موجود أصلا.

فتاة أمريكية تدعى "أرييل أوليفار" وهي مشجعة من مدرسة "مانفيل" الثانوية في ولاية تكساس، قامت بنشر فيديو لها أثناء القيام بتلك الحركة التي أدتها بإتقان، الأمر الذي أعجب الكثيرين من معجبيها وأصدقائها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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