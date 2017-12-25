بالفيديو: "أشرقت" طفلة تشعل مسرح "ذا فويس كيدز" بروعة غنائها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هذا الموسم من برنامج مواهب الأطفال "ذا فويس - كيدز" لم يكن اعتياديا، مواهب استثنائية أتت من كل بقاع العالم العربي، لتغني أصعب ما قدمته الموسيقى العربية وبإتقان منقطع النظير، أطفال ألهب غناؤهم على المسرح مشاعر الجمهور والحكام والمتابعين في امتداد العالم العربي.

والطفلة المشاركة "أشرقت أحمد" كانت واحدة من أكثر المواهب حضورا في هذا الموسم فغنت أغنية "أما براوة" للمطربة الكبيرة "نجاة" وأبهرت بأدائها وروعة صوتها الحكام الذي وقفوا لها وشاركوها الغناء ورقصوا معها.

هذه الموهبة الغضة تبلغ من العمر 10 سنوات وهي من مواليد محلة "غيط العنب" في محافظة الإسكندرية.. تدربت على يد والدها الذي يعمل مطربا وملحنا وييتقن العزف على العود، وتعلمت منه أساسيات الغناء وتدريب الصوت.

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يقول والدها أحمد سعد السكندري، إنه اكتشف موهبة ابنته في الغناء عندما كانت في الثالثة من العمر، ولم يكن واثقا حينها ما إذا كانت تلك الموهبة أصيلة عندها، وترك الأمر للوقت، ولكن حينما بلغت التاسعة من العمر فوجئ بها تؤدي مقطعا لحنه بنفسه وبطريقة رائعة، فأخذ حينها قرار الإهتمام بموهبة أشرقت، وساعده في ذلك ثناء الأهل والجيران والأصدقاء على غناء هذه الطفلة.

وقال السكندري إن أشرقت أدت واحدة من أصعب الأغاني وهي "القدس عربية" حيث غنتها في الإسكندرية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسفير فلسطين بمصر، وفور انتهائها وقف جميع الحضور في الصف الأول من المسرح الذي يجلس فيه الرئيس الفلسطيني وظلوا يصفقون لها ويحيونها لفترة طويلة.

ويتمنى والد الفتاة الموهوبة "أشرقت" أن يحظى ابنته بمستقبل باهر وأن تكون لها هوية وبصمة مميزة في عالم الفن والغناء العربي.

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