مبدعات عراقيات على أعتاب شهرة عالمية بعد مسابقة في البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق - (رويترز)

أصبح من المتوقع أن تصل الأعمال الأدبية والإبداعية لكاتبات وشاعرات عراقيات شابات إلى جمهور أعرض فيما وراء البحار بعد أن تقرر نشر أعمال فائزات في مسابقة شعرية وأدبية اقيمت في البصرة لمبدعات أعمارهن دون 25 عاما باللغات العربية والإنكليزية والألمانية. ونُظمت هذه المسابقة بجهد مشترك بين معهد جوته الألماني والسفارة الفرنسية في العراق وقصر الثقافة والفنون في البصرة.

وقد ألقت شاعرات وكاتبات شابات قصائد شعرية وقصصا قصيرة من إبداعهن أمام الجمهور ولجنة تحكيم في مسابقة شعرية وأدبية بالبصرة يوم الخميس 14 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد مداولات معمقة حدد المحكمون سبع فائزات تتصدرهن شاعرة تدعى نور العنزي عن قصيدتها التي تروي قصة حب.

وقالت بريغيت سيفنسن المستشارة الثقافية في وزارة الخارجية الألمانية لتلفزيون رويترز "على حد علمي هذه أول مرة على الإطلاق في العراق تُنظم ورشة لكاتبات من النساء اللائي تقل أعمارهن عن 25 عاما.

وأضافت سيفنسن أنها تريد أن توفر منصة للكاتبات الشابات على وجه الخصوص نظرا لعدم توفر دعم لهن من أي جهة. وشاركت في المسابقة التي أُقيمت في البصرة جنوب العراق 17 شاعرة وكاتبة شابة من مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الفائزة الأولى نور العنزي "حصلت على المرتبة الأولى في قصيدة النثر أو في الشعر. المكافأة أو الجائزة التي راح تكون طبع كتاب يترجم للغة الفرنسية والألمانية وأيضا يصدر بالغة العربية".

وقال عبد الحق المظفر مدير قصر الثقافة والفنون في البصرة "حقيقة هذه المسابقة تمخضت من تجربة ورشة أقامتها معهد جوته الألمانية بالتعاون مع قصر الثقافة والفنون في فندق الشمس في البصرة لمدة أربعة أيام. كانت لشابات أديبات بصريات وعراقيات قدمن الشعر والقصة القصيرة دون العمر 25 سنة".

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