باقة من الصور التي هزت وجدان العالم في عام 2017

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرانس برس)

هاقد انطوت أيام العام ونحن نقلب الصفحات الأخيرة منه، قرأنا وعشنا فيه الحلو والمر، لكن الأسود طغى على هندامه، وضاقت فيه بالنسبة لكثيرين مساحات السعادة، حروب ومآس وأزمات.. خلفت وراءها قصصا لربما لا تستطيع المفردات أن تصف عمق الهم الساكن قلوب من عاشوها.

الصورة وحدها هي من تعبر برواية صادقة وأمينة عن تفاصيل الحكاية المرّة، وهنا نورد لكم باقة من 30 صورة وهي الأكثر تأثيرا في وجدان العالم أجمع لعام 2017 وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

سيدة سوريّة تبكي بحرقة بيتها المدمر في الرقة قبل خروجها من المدينة

صورة لطفل عائد من المدرسة يمر بجوار مسلح وابنه الذي أثقله حمل السلاح

هاربون من إطلاق نار في لاس فيغاس في 1 أكتوبر/تشرين الأول والذي راح ضحيته ما يزيد عن 58 شخصا



مهاجر يحاول ركوب قوارب إنقاذ في المتوسط في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بعد غرق القارب الذي كان يركبه وموت 5 أشخاص بينهم طفل حديث الولادة

طفل يمني يحمل "غالونات" فارغة وسط استمرار انقطاع واسع في إمدادات المياه على مشارف مدينة الحديدة الساحلية اليمنية في 20 فبراير/شباط

امرأة عراقية تحمل طفلا قرب مسجد النوري المدمر أثناء خروجها من مدينة الموصل العراقية في 5 يوليو/حزيران أثناء هجوم القوات العراقية لاستعادة المدينة من تنظيم داعش

دونالد ترمب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الأمريكية خلفا لباراك أوباما

طفلان عراقيان وسط أنقاض شارع في حي نابلس بالموصل أمام لوحة تحمل شعار داعش في 12 مارس أثناء هجوم القوات العراقية لاستعادة الأجزاء الغربية من المدينة

متظاهر يحترق بعد مواجهات مع الشرطة في فنزويلا في 3 مايو/أيار خلال احتجاجات ضد خطة الرئيس نيكولاس مادورو إعادة كتابة الدستور وتمسكه بموقفه رغم الاضطرابات

انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للجمهورية الفرنسية خلفا لفرانسوا هولاند في 14 مايو/أيار

لاجئون من أفلية الروهينغا يعبرون نهرا

صورة نشرتها المجلة الوطنية الكاتالونية في 11 سبتمبر لمتظاهرين في برشلونة يحملون لافتة عملاقة تقول "الاستقلال الآن"

متظاهرون مناهضون للحكومة الفنزويلية يلقون زجاجات حارقة باتجاه عناصر الحرس الوطني خلال إضراب عام مدته 48 ساعة دعت إليه المعارضة بكاراكاس في 26 يوليو

في ساحة ألبرت بمانشستر غرب إنجلترا في 23 مايو بعد هجوم إرهابي استهدف حفل اريانا غرادي وأوقع 22 قتيلا

متطوع في "الدفاع المدني السوري" يحمل طفلة جريحة وسط الأنقاض عقب غارات جوية شنتها قوات النظام السوري على مدينة دوما شرق دمشق في 25 فبراير/شباط خلفت عشرات القتلى المدنيين

متظاهر معارض للرئيس مادورو خلال اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب في كراكاس بفنزويلا في 7 يونيو

طفل سوري في مخيم مؤقت للاجئين في قرية عين عيسى أقيم للهاربين من الرقة في 25 مارس/ آذار

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 16 سبتمبر لكيم جونغ أون يراقب على ما يبدو إطلاق صواريخ باليستية في مكان مجهول

رئيس كاتالونيا كاليس بويغديمونت (اللاجئ في بروكسل) خلال جلسة للبرلمان الكتالوني في برشلونة في 27 أكتوبر لدراسة الرد على خطة الحكومة المركزية محاولات إجهاض إحراز استقلال الإقليم

اتهام السينمائي الأميركي هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي على أكثر من 70 سيدة مما تسبب في موجة إدانة للاعتداء الجنسي على النساء حول العالم

حرائق جنوب فرنسا في 26 يوليو والتي تم على إثرها إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص وهي واحدة من أضخم الحرائق على طول ساحل البحر المتوسط

ترامب يحمل تصريحا موقعا في 6 ديسمبر بعد أن أدلى ببيان يقر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو القرار الذي لقي استهجانا دوليا

صورة الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي 16 عاماً، أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أصبحت أيقونة عالمية.

صورة شغلت مصر وحتى الفيفا... صورة شاب يرقص فرحا على عكازين في ملعب الجيش ببرج العرب إثر تأهل منتخب مصر لمونديال روسيا

صورة التقطت في 25 نوفمبر لمسجد الروضة غرب العريش عاصمة شمال سيناء المصرية بعد هجوم دام على المصلين راح ضحيته أكثر من 300 قتيل

رجل يهرب من النيران شرق العاصمة اليونانية في 15 أغسطس/آب وتم استدعاء الجيش لمساعدة رجال الإطفاء لإخماد حرائق مستمرة من 3 أيام في جميع المدن اليونانية تقريبا

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