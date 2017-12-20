شروق تكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من المنتزه في الشارقة

أخبار الآن | الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مؤتمراً صحافياً في الشارقة، للكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع "المنتزه، الحديقة الترفيهية والمائية"، أحد أحدث الوجهات الترفيهية في الإمارة.

ومن المتوقع أن يصبح "المنتزه" مع اكتمال مرحلته الثانية، وجهة استقطاب رئيسة للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها، وأن يسهم بتعزيز مكانة المنتج السياحي الإماراتي.

وتضم المرحلة الثانية من "المنتزه" باقة كبيرة من المرافق الترفيهية الجديدة إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي توفر تجربة تفاعلية ممتعة لجميع أفراد العائلة، ما يجعل منه واحداً من أهم المعالم الترفيهية والعائلية على مستوى الإمارة.

ومن المقرر أن يفتتح "المنتزه" أبواب حديقته المائية في يناير 2018، في حين تفتتح الحديقة الترفيهية في النصف الثاني من 2018.

وتؤدي (شروق) دوراً فاعلاً وإيجابياً بتعزيز السياحة على المستوى الدولي، بفضل مشاريعها البيئية والثقافية الفريدة، التي نالت اعترافا واستحسانا عالميين، كمشروع "قلب الشارقة"، و"مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية"، و"القصباء"، و"واجهة المجاز المائية"، وغيرها من المشاريع.

ويسهم هذا المشروع المتكامل الذي يدمج بين نموذجي الحديقة الترفيهية والحديقة المائية، بزيادة جاذبية الوجهة وتوفير جميع الخيارات التي تناسب جميع أفراد العائلة في وجهة واحدة.

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