إليكِ سيدتي.. 4 وصفات مضمونة لتغذية وتطويل أظافركِ

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تلجأ السيدات إلى الاعتماد على وصفات طبيعية لتطويل الأظافر، بدلاً من استخدام مواد مغذية مصنعة ذات تكلفة عالية.

وعموماً، فإنّ الكثير من الوصفات تأتي بنتجية مُرضية، فيما تفشل أخرى في تحقيق الهدف المنشود. وفي هذا الإطار، تطرح مجلة "سيدتي" 3 وصفات تساعد على تغذية وتطويل الأظافر بطريقة مضمونة.

الوصفة الأولى:

- سخِّني مقدار فنجان من زيت الزيتون على النار

- انتظري حتى يصبح دافئًا، وضعيه على أظافركِ لمدة 10 دقائق

- اغسلي الأظافر بالماء والصابون، ثمّ اطليها بلمسةٍ خفيفة من سائل ماء الورد.



الوصفة الثانية:

- أُخلطي 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح مع صفار بيضة واحدة.

- استخدمي قطعةً من القطن لدهنها على الأظافر والأنسجة المحيطة بها.

- اغسليها بالماء حال جفافها.

الوصفة الثالثة:

- أُخلطي ملعقةً من الملح، مع صفار بيضةٍ واحدة، وملعقتين من عسل النحل.

- ادعكي أظافركِ بالخليط جيداً واتركيهِ لمدة نصف ساعة.

- أُشطفي أظافركِ بالماء البارد.



الوصفة الرابعة:

- إدعكي أظافركِ بفصوص الثوم جيداً.

- اغسليها بالماء والصابون والملح لتتخلصي من رائحة الثوم.

مصدر الصورة: مجلة سيدتي

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