لمرضى السكري.. عليكم بتناول خل التفاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

كشف علماء يونانيون، أن خل التفاح يمكنه أن يمنع ارتفاع السكر في الدم بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات، اذ ان تناول كوب صغير من خل التفاح بعد العشاء ، يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم بشكل كبير ، مشيرين إلى أن 20 غراما فقط من الخل قد تأتي بالنتيجة المطلوبة.

وقال مجلس مرض السكري: "يعد خل التفاح منذ فترة طويلة علاجا طبيعيا لعدد كبير من الأمراض فهو يحتوي على حمض الأسيتيك والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية والبوليفينول وأنواع أخرى من الأحماض"، حسب ما ذكر موقع "إكسبريس" البريطاني.

ويعمل خل التفاح على جعل خلايا الجسم أكثر تفاعلا مع الأنسولين، ليحسن من حالة المصابين بالنوع الثاني. وأوضح المجلس أن أفضل طريقة لأخذ خل التفاح، هو تناوله كمشروب، وذلك بأخذ ملعقة أو ملعقتين صغيرتين، وإضافتهما إلى حوالي 180 ميليمترا من الماء، على أن يتم شربه من 3 إلى 4 مرات يوميا.

يذكر أن سكري النوع الثاني، الذي يعرف أيضا بـداء السكري غير المعتمد على الأنسولين أو سكري البالغين، هو اضطراب استقلابي يتميز بارتفاع معدل السكر في الدم في سياق مقاومة الأنسولين، وهو على النقيض من داء السكري من النوع الأول الذي يتصف بنقص الأنسولين المُطلق، بسبب تدمير جزر لانغرهانس في البنكرياس.

وأعراض السكري قد تبدو غير واضحة للكثيرين من المصابين به، وتشمل فقدان الوزن غير المبرر، والإرهاق الشديد، والتبول بصورة أكثر من المعتاد.

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