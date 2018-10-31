لخسارة الوزن عليكم بجبن القريش قبل النوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

نصحت دراسة حديثة بتناول الجبن القريش قبل الخلود إلى النوم لمن يعمل على فقدان الوزن، مشيرة الى أن هذا النوع من الجُبن، منخفض السُعرات ويُسرع من عملية الأيض ويعمل على تقوية العضلات وتحسين الصحة بوجه عام، وبالتالي فإنه يساعد على خفض الوزن.

وأوضح البروفيسور مايكل أورمسبي من جامعة فلوريدا الذي أشرف على الدراسة، أن النظرية الشائعة تقول إن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يزيد من خطر السمنة لتخزين الجسم للطعام في صورة دهون، لكن هذا ليس هو الحال مع المنتجات الغنية بالبروتين مثل الجبن القريش.

ووجد فريق الباحثين أن تناول ملعقتين كبيرتين من الجبن القريش قبل نحو نصف ساعة من الخلود إلى النوم هو أمر جيد للصحة وفكرة مثالية كونها غنية للغاية ببروتين "الكازين" الذي يُفرز ببطء في الجسم بما يوفر إمدادا ثابتا بالأحماض الأمينية خلال فترة الليل ليساعد كذلك على بناء العضلات وتنظيم الجهاز المناعي.

وخلال الدراسة تناولت سيدات في العقد الثالث من العمر 30 غراما من الجبن القريش قبل خلودهن إلى النوم بنحو نصف ساعة ليلاحظ الباحثون تحسن معدل الأيض لديهن وكذلك عملية بناء العضلات.

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