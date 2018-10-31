ما السبب وراء الأمراض الجلدية الشائعة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)



الجلد من أكثر الأعضاء في الجسم عرضةً للتأثيرات الخارجية والبيئية، ويكون مرتبطاً بباقي أعضاء الجسم، مثل: الجهاز العصبي، والغدد الصماء وغيرها.

وهناك أنواع عدة حول الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وحب الشباب والصدفية وغيرها الزميلة رشا سليمان كانت قد التقت الدكتورة ناتليا سبرنج أخصائية الأمراض الجلدية وخرجت لنا بالمقابلة التالية حول أشيع الأمراض الجلدية وطرق علاجها.

ومن الأمراض الجلدية التي تعد أكثر شيوعا في العالم ما يلي:

مرض الجرب يعد من الأمراض المعدية، والذي تنتج عنه بثور تغطي الجلد وتسبب حكة شديدة، وذلك نتيجة برغوث الجرب الذي يقوم بحفر قنوات تحت سطح البشرة، وغالباً ما يُصيب المناطق التالية: الرسغ، وما بين الأصابع، ، والإبطين، والأرداف، ومن أشهر أعراضه: الحكة المزمنة، والطفح الجلدي.

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مرض الأكزيما وهو من الأمراض الموسمية التي تنتج عن طريق الحساسية المفرطة، حيث يظهر على شكل بقع ونقط حمراء صغيرة، ومن أسباب حدوث هذا المرض خلل في الجلد إلى جانب التعرض لمواد كيماوية، وملامسة بعض مهيجات البشرة، والمنظفات والمطهرات، وأسباب وراثية، والقلق وكثرة السهر، وعدم التعرض للشمس بشكل كافٍ.

تعد الصدفيّة من الأمراض المزمنة التي تظهر على شكل بقع كبيرة خشنة تغطيها قشرة باللون الفضي، وتصيب غالبا مناطق الركبتين، وفروة الرأس، ولم يتوصل العلم حتى الآن لسبب وجودها.

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