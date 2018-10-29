أفضل 10 وجبات غذائية في وقت متأخر من الليل (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يحدث أحيانا أن يطرق الجوع باب معدتك في وقت متأخر من الليل وأنت في سريرك، مانعا إياك من الإستمتاع بنوم عميق، ولا شك انك سمعت بأنه ليس من الجيد تناول الطعام بشكل مفرط قبل النوم مباشرة، فما هي الوجبة المثالية التي تسكت جوعك، ولا تضر بجسمك؟

للإجابة على هذا التساؤل أجرى موقع "buzzfeed" حوارا مع أخصائية التغذية العالمية آبي لانجر وديسبينا هايد، الخبيرة في مرض السكري في برنامج إدارة الصحة المجتمعية بنيويورك، وقد لخص الموقع اللقاء بالنقاط التالية:

من غير الصحيح ما يشاع بأن الجسم لا يحرق ما يأكله قبل النوم.

تقول لانجر: من المؤكد أن معدل الأيض يتباطأ قليلا، لكنه لا يتوقف، أما عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على وزن جيد، فمن الأفضل تناول أكبر وجباتك في الوقت الذي تكون فيه أكثر نشاطًا ، ولكن بشكل عام، يكون إجمالي السعرات الحرارية أكثر أهمية من التوقيت. لذا إذا كنت جائعاً فعليًا، يجب عليك تناول الطعام بغض النظر عن مدى تأخره.

الأرق أسوء من الجوع

إذا أحسست أنك تتضور جوعًا دائمًا قبل النوم ، فهذا يعني أنك لا تأكل ما يكفي طوال اليوم. قد تتناول كمية قليلة جدًا من السعرات الحرارية أو لا تحتوي على كمية كافية من البروتين، وكلا الأمرين يسبب لك الإفراط بتناول الطعام في وقت لاحق. وإذا كنت ستأكل قبل النوم، فاختر شيئًا خفيفًا نسبيًا وانتظر بعض الوقت قبل أن تستلقي على فراشك.

تجنب تناول وجبة كبيرة جدًا، حيث سيكون على جسمك أن يعمل بجد أكثر لهضمها، مما قد يجعلك تنسى فكرة النعاس. ولكن إذا كان جدول مواعيدك ونمط حياتك لا يترك لك أي خيار سوى تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، فإن الأخصائية هايد تقترح تناول وجبات مقسمة على الشكل التالي: حوالي 40٪ من الخضار ، و 40٪ من الكربوهيدرات، و 20٪ من البروتين.

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تجنب أي شيء دهني أو حار أو فائق السكريات أو الكافيين.

يمكن أن يسبب الطعام الحار، بعسر الهضم وعدم الراحة، والأطعمة التي تحتوي على الكثير من الزيوت أو الدهون ستستغرق وقتا طويلا للهضم خصوصا إذا ما كانت داخل جسم ممدد. ولن يقتصر الامر حينها على تبدد النعاس من عينيك، بل وقد تتسبب هذه المكونات بارتجاع مريئي وحرقة شديدة الإزعاج.

والسكر له ذات الأثر لذا تجنب تناول الحلويات أو الشوكلاتة وإذا كنت حقاً شغوفاً بالحلويات، فإن شيئاً ما يحتوي على سكر طبيعي مثل الفاكهة أو الألبان هو خيار أفضل.

إليك بعض أفكار الوجبات الخفيفة المعتمدة من قبل خبراء التغذية:

1. الحبوب والحليب.. وجبة مشبعة بالألياف

2. الأجبان ومشتقاتها

3. الأفوكادو أو البيض المسلوق

4. الموز مع زبدة الفول السوداني

5. الفاكهة والمكسرات

6. شرائح صدر الدجاج المدخن مع الخبز

7. الزبادي مع الجرانولا أو الفاكهة

8 . توست حبوب كاملة مع زبدة البندق

9 . الفستق الحلبي

10. الجبن المنزلية

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