شرب القهوة في الصباح يؤثر سلباً على الإنسان (دراسة)

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت دراسة أجراها خبراء تغذية أن شرب لقهوة في الصباح الباكر لا يعود بالفائدة على الإنسان وينتج عنه ارتفاع مباشر في معدل ضغط الدم للأشخاص المصابين بالمرض أو السليمين.

وأضافوا أن عادة شرب القهوة عادة سيئة جداً وغير صحية بالإضافة إلى أن هناك أسباب كثيرة قد تؤثر بالسلب على صحة الإنسان وقد تصيب الإنسان بالتوتر نتيجة لزيادة معدل الكافيين.

ويقل هذا التأثير في الأشخاص المعتادين على شرب القهوة بانتظام، أما بالنسبة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم على المدى البعيد من شرب القهوة فاختلفت نتائج الدراسات، ولا يعتبر حاليًا تناول القهوة عامل خطورة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، على الرّغم من وجود بعض الأبحاث التي وجدت ارتباطًا بينهما.

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