الحاجبان.. سر جاذبيتك (دراسة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الأشياء التي تلفت نظر الرجل في المرأة. فشكلها الخارجي المفتاح الاول للإعجاب وعنوان الجاذبية الأساس. ولكن ما لايعرفه كثيرون هو أنّ الحواجب تلعب دوراً كبيراً في جذب الرجل للمرأة. وفي هذا الإطار، كشفت دراسة جديدة أن "الفتيات اللواتي يمتلكن حواجب سمكية مع عدم المبالغة في السماكة، هنّ الأكثر جاذبية في نظر الرجال".

ولفتت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أنّ "العلماء من جامعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأمريكية، طلبوا من آلاف المتطوعين تقييم صور فوتوغرافية لعدد من الفتيات اللواتي يختلفن فيما بينهن بشكل الحواجب". وبحسب "ميرور"، فقد أوضحت الدراسة أنّ "النساء اللواتي لديهنّ حواجب رفيعة كانوا أقل شعبية بالنسبة للمشاركين في الدراسة".

ومن جهتها، أكدت رئيسة فريق الباحثين ليزا ويلنغ أن "الحواجب العريضة نسبياً تشير إلى امتلاك الفتاة صفات أخرى محببة عند الرجال كالنظافة والعفوية".

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