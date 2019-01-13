5 طرق فعالة ستخلصك من نمو الشعر تحت الجلد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (hiamag)

أكثر ما تبغضه النساء في مسألة إزالة الشعر هو عندما تبدأ النقاط الصغيرة السوداء تظهر على البشرة ما يعني أن الشعر ينمو تحت الجلد، وهو أمر يصعب التخلص منه ، لكن أفضل طريقة لمعالجته هو بمعرفة أسبابه ومعالجتها منذ البداية ،أحد أهم أسباب نمو الشعر تحت الجلد هو ازالة الشعر الزائد بطريقة خاطئة، وعدم ترطيب الجلد قبل عملية نزع الشعر.

تعرفي معنا على طرق التخلص من الشعر تحت الجلد:

1- الكمادات الساخنة

قومي بوضع كمادات من المياه الساخنة على المنطقة التي ينمو فيها الشعر تحت الجلد واتركيها لفترة 10 دقائق، ثم جففي المنطقة وحاولي نزع الشعيرات بالحلاوة أو بملاقظ ماكينة ازالة الشعر. تعمل هذه الطريقة على فتح مسامات الجلد واكساب الشعر مرونة عند الحلاقة.

2- ترطيب الجسم قبل نزع الشعر

من الوسائل الفعالة لنزع الشعر الزائد تحت الجلد، القيام قبل يوم بترطيب مناطق الجسم بكريم مغذي وغني بالزيوت، وذلك لتليين الجلد وبصيلات الشعر، ثم قومي بعدها بإزالة الشعيرات من خلال وسائل المعتادة كالحلاقة او الشمع وغيرها .

3-خلطة السكر للتقشير

تساعد هذه الخلطة على تقشير الجلد بلطف وإزالة الخلايا الميتة، مما يساعد الشعر النامي تحت الجلد على الخروج. إخلطي نصف كوب من السكر مع ملعقتين من زيت الزيتون وأضيفي اليهما بضع نقاظ من زيت شجرة الشاي. دلكي المنطقة المصابة بالمزيج لعدة دقائق، ثم اغسلي المنطقة بالماء الدافئ. كرري العملية مرة او مرتين في اليوم.

4- خلطة البيكربونات

يتميز بيكربونات الصوديوم بخصائص مهدئة للجلد، وبفعالية التقشير وتخفيف الإحمرار الناتج عن نمو الشعر تحت الجلد. اخلطي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم في كوب ماء ثم بللي قطنة بالخليط وامسحي بها على المنطقة المصابة لفترة 5 دقائق ثم اغسلهيا بالماء الفاتر.

5- الخل لنزع الشعر تحت الجلد

هناك ايضا وصفة شعبية متداولة، ويمكن تطبيقها من خلال غمس قطعة من القطن بكميةٍ مناسبة من الخل ويتم فرك الأماكن التي تتواجد فيها النقط السوداء بحركات دائية لمدة 10 دقائق . كرري الوصفة يوميا للحصول على نتائج نهائية.

مصدر الصور : hiamag + fniwna

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