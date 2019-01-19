سيدتي.. إليك أجمل المجوهرات من Cartier (صور)

... ما السبب وراء استبدال أمل علم الدين خاتمها الماسي بأخر أرخص؟ قامت المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، باستبدال خاتم خطوبتها الماسي الذي قدمه لها زوجها باخر أرخص في الثمن، وذلك من أجل عملها في مجال حقوق الانسان.

... احمد فهد النعمة العقيد الركن احمد فهد النعمة رئيس المجلس العسكري بدرعا

... بالفيديو:فهد يصطاد غزالاً بطريقة مذهلة!! اختار فهد إفريقي مكاناً غير متوقع يكمن فيه، ويبدأ منه الهجوم على مجموعة غزلان، حيث قبع فوق شجرة في بوتسوانا؛ لينقض على غزالة ويتمكن من افتراسها.

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