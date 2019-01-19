سيدتي.. إليك أجمل المجوهرات من Cartier (صور)
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
طرحت علامة "Cartier" العديد من التصاميم الساحرة الخاصة بها. ورغم أي شيء، فإنّ مجموعة panthere تبقى من أكثر التصاميم الأيقونية. وأصبح "الفهد" علامة مميزة لهذه العلامة الفرنسية العريقة منذ ظهوره لأول مرة عام 1935 في خاتم من الذهب.
وإليكِ سيدتي قائمة بهذه التصميمات الملفتة من هذه المجموعة:
القلادة الفاخرة والمميزة بالذهب الأبيض وطبقات متعددة من حبات الياقوت الأزرق.
الإسوارة الساحرة بتصميم مميز من الذهب الأبيض والماس.
الأقراط الفاخرة التي تبث بريقها من الذهب الأبيض والماس وأحجار الياقوت الأزرق.
يرافق فهد Cartier الساعات، حيث يتألق ضمن تصميم إسوارة فاتنة بالذهب الأبيض والماس وحبات اللؤلؤ.
الخاتم الأنيق بالذهب الأبيض والماس والأونيكس والزمرد.
مصدر الصور: مجلة هي
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