اليك نصائح مفيدة لارتداء "الجينز " في الشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات)

يعتبر الدنيم "الجينز " من قطع الملابس الأساسية والتي يصعب الاستغناء عنها، إذ يتوافر بتصاميم وألوان متعددة، ولكن هل تعرف كيف نشأت وتطورت صناعة هذا النوع من الملابس.



تعود بدايات ظهور سراويل الجينز، إلى ما يعرف "بملابس العمال" في عام 1850 هاجر آلاف الرجال إلى كاليفورنيا بعد اكتشاف كميات كبيرة من الذهب، وكان من بين هؤلاء خياط ألماني مهاجر يدعى أوسكار شتراوس فشل في اكتشاف شيء، وانحدر به الحال لدرجة التدهور جوعا. وفي لحظة يأس قرر تمزيق خيمته ذات اللون الأزرق وخاط منها سراويل شديدة التحمل أطلق عليها اسم "شتراوس جينز". وبسبب متانتها العالية ومناسبتها لأعمال المناجم أقبل على شرائها معظم العمال فازدهرت تجارته وأصبح أغنى من أي منقب هناك.



ويرجع أصل الدنيم إلى مدينة "نيم" الفرنسية، حيث إن القطن كان نسيجا قويا ومميزا في القرن التاسع عشر فقد استخدم لصناعة سراويل للبحارة من مدينة جنوة الإيطالية، والذين يعتبرهم البعض المخترعين الأصليين للجينز، معتبرين أصل كلمة جينز هو التسمية الفرنسية لمدينة جنوة .



وهناك أنواع مختلفة منه حسب النوع الذي يتم تجهيزه. أكثرها شيوعًا الدنيم الرطب المستخدم للجينز السكيني أو الأكثر ليونة الذي يمنح شعور الراحة. أما النوع الثاني فهو الدنيم الجاف والذي لا يتم غسله بعد صباغته، هذا النوع للجينز القاسي، والذي له ميزة البقاء لفترة أطول، وهو أكثر شيوعًا بين الشباب.



1- الدنيم الخام أو الدنيم الجاف:





تمييز بقوته وقدرته على التحمل، ولونه الأزرق القاتم، الذي يتغير لونه مع كثرة الاستخدام ويتحول إلى الأزرق الفاتح.



هذا النوع يتم استخدامه في صناعة البنطلون الجينز، والجونلة، ويعتبر المفضل لمعظم الأشخاص.



2- دنيم القطن:





يتم مزج الدنيم مع الأقمشة الأخرى كالقطن وقماش البوليستر، يدخل في صناعة الملابس النسائية كالفساتين الكاجوال، والتوب، والجامبسوت، والجاكيت ذات الأشكال والتطريزات المختلفة، والجيب، ويستخدم في صناعة القمصان والجاكيت الرجالي.



3- سلفردج دنيم:





نوع فريد من الدنيم، ويعتبر من أغلى أنواع الدنيم، مصنوع من غزل واحد بطريقة تصنيع متقدمة، وفى معظم الأوقات يتم خياطة الحافة بخيوط ملونه: الأخضر والأبيض والبني والأصفر والأحمر، يتم استخدامه في صناعة البنطلون، والشورت القصير، الجاكيت الجينز



4- دنيم البابليجو:



من أكثر أنواع الدنيم التي تدخل في صناعة الملابس النسائية، وخاصة الشورت، والجيب القصير.



5- الدنيم العضوي:





يتم تصنيعه من القطن العضوي 100٪، باستخدام نشا البطاطس بدلًا من المواد الكيمائية.



6- دنيم الاسترتش:





يعتبر من أكثر الأنواع المريحة، يستخدم في تصنيع الملابس الرياضية الخاصة بالنساء، والبنطلون الجينز والفساتين.



ويمكنك التألق بإطلالات شتوية مميزة من الدنيم عن طريق اعتماد هذه النصائح:



1-الجاكيت الدنيم يمكن استخدامه في جميع المواسم، ويناسب جميع الأعمار، فعلى سبيل المثال يمكنك ارتدائه مع تنورة قصيرة دنيم، وتوب باللون الفاتح، مع بوط ذو كعب عالي، ويسمح بارتداء جاكيت أخر لإكمال الإطلالة.





2-يمكنك تنسيق الجونلة الدنيم مع "تيشيرت" مطرز، وحذاء رياضي، أو تنسيقها مع توب أبيض اللون، وبلوزة دنيم مختلفة اللون.





3-يستخدم بشكل كبير في إطلالات سبور عن طريق ارتداء البنطلون الدنيم مع تيشيرت باللون النيود، والجاكيت جلد يحتوى على شرشيب





4- يمكنك دمج الدنيم مع ملابس رسمية و قطع مزينة بالترتر ليناسب السهرات.





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