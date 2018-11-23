لكلّ عروس.. إليكِ أجمل صيحات الأقراط لموسم 2018 - 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعتبرُ الأقراط من أكثر الأشياء التي تزيدُ من جاذبية العروس في حفل زفافها. وعادة ما يكون اختيار الأقراط مناسباً مع فستان الزفاف وتسريحة شعر العروس وغيرها من التفاصيل الأخرى.

ولكل عروسٍ تتحضر لحفل الزفاف، إليكِ أبرز صيحات الأقراط لموسم 2018 - 2019:

الأقراط الطويلة

مازالت هذه الصيحة بارزة في أقراط العروس، والتي تتدلى بتصميم بسيط ورقيق، مثل أقراط فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels، ولويس فيتون Louis Vuitton.

(سيدتي)

أقراط الـDrops

وهي الأقراط التي تتخذ تصميم القطرة Drop، وموديلاتها مختلفة. فمن الممكن أن تكون القطرة صغيرة في نهاية الأقراط مثل تصميم شوميه Chaumet، أو أن تكون الأقراط قصيرة وتتدلى منها الـDrops، مثل أقراط دي بيرز Debeers، وغراف Graff.

(imcut.jollychic.com)

الأقراط التي تغطي جزءاً من الأذن

قدمت ماركة ميسيكا Messika هذه الصيحة في موديلات مختلفة، سواء متماثلة أو غير متماثلة، كذلك أبدعت ماركة غراف Graff هذه الأقراط بتصميم مميز للعروس، وقدمتها ماركة شوميه Chaumet في تصميم الفيونكة الأنثوي.

(i1.wp.com)

الأقراط المرصعة باللؤلؤ

من الصيحات التي لا تنتهي موضتها، حيث إن اللؤلؤ يضيف سحراً لا يقاوم في المجوهرات.

وتعتبر الأقراط التي تتدلى منها حبّات اللؤلؤ هي الأبرز، مثل أقراط شانيل Chanel، وتيفاني آند كو Tiffany & Co.

(Kanbkam)

أقراط الثريات

وهي الأقراط الأشبه بالثريات في تصميمها، وتتناسب مع فساتين الزفاف الناعمة، وغالباً لا تحتاج العروس لارتداء قلادة مع هذه الأقراط الفخمة. ومن أبرز التصاميم التي قدمتها الماركات بوحي من الثريات، أقراط كارتييه Cartier، وبياجيه Piaget.

(indonesiatatler.com)

أقراط الحلقات الصغيرة

هي عبارة عن حلقة صغيرة تلتف حول الأذن، وعلى العروس أن تختار تصميماً مرصعاً بالألماس، ومن أبرزها: أقراط بولغاري Bulgari، وكارتييه Cartier، وبوميلاتو Pomellato بالذهب الوردي، أقراط تيفاني آند كو Tiffany & Co، وشوبارد Chopard بالذهب الأبيض.

(cartier.ae)

أقراط الزر الصغير

وهي الأقراط التي تلتصق بالأذن مثل الزر الصغير على الملابس، وتتميز بتصميمها البسيط والرقيق، لتناسب العروس الناعمة، وغالباً ما تكون مرصعة بالألماس. وبرزت هذه الصيحة لدى تيفاني آند كو Tiffany & Co، شوبارد Chopard، كارتييه Cartier، ودي بيرز Debeers.

(MiniInTheBox)

مصدر الصورة: Pinterest

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