إليك 3 طرق لتصنعي عطر المسك الخاص بك بالمنزل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سيدتي )

اذا كنت من محبي الروائح التي تدوم طويلاً والعطور القوية ، فلا بد أنك من عشاق المسك ، أفخر وأقدم العطور، والذي قد يغنيكِ عن الكثير من الماركات الفخمة، فهو آمن على البشرة ولا يسبب الحساسية.. لكن هل كنت تعلمين أن بإمكانك صنع عطر المسك الخاص بك بالمنزل ؟ اليك 3 طرق لصنع المسك في المنزل ..



1. عطر المسك الأبيض بالفانيليا





- مكعب من المسك الأبيض



- ملعقة كبيرة ماء ورد



- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة خام



ابشري المسك الأبيض مع حمّام ماء ساخن، واتركيه حتى يهدأ، ثم أضيفي الفانيليا، مع ماء الورد.



ضعي الخليط في بخاخ واستخدميه بعد الاستحمام، لعطر يدوم طوال الوقت.

2. عطر المسك مع الزعفران



- مكعب من المسك "أيّ نوع تفضلينه"



- ملعقة كبيرة زعفران مطحون



- 5 قطرات من زيت دهن العود



- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد



ابشري مكعب المسك، وضعيه بحمّام ماء حتى يذوب، واتركيه حتى يهدأ.



أضيفي ماء الورد، ثم باقي المكونات، وإذا شعرتِ أنّ المكون متماسك، أضيفي ماء الورد أكثر لكي يصبح سائلًا، حتى يمكنكِ وضعه ببخاخ، واستخدميه على مدار اليوم.

3. عطر المسك مع الفازلين والعود



- مكعب من المسك "يفضل الأبيض"



- ملعقة كبيرة فازلين



- 5 قطرات زيت دهن عود



ابشري مكعب الفازلين وضعيه بحمّام ماء، ثم أضيفي الفازلين، وبعد أن يبرد قليلًا ضعي قطرات زيت دهن عود.



ضعي الخليط في علبة صغيرة، حتى يمكنكِ استخدامها على البشرة،



ككريم عطري نفاذ، يكون ثابتًا وفعّالًا، وبرائحة شرقية طيّبة.

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