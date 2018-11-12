وداعاً للبوتوكس وأهلا بالطبيعة، وصفة سحرية ستزيل لك التجاعيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الجميلة )

إذا كنت لا تميلين الى اللجوء الى حقن البوتكس التي تعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد لمدة محدودة، سنقدم لك في ما يلي وصفة طبيعية بمفعول البوتوكس وأكثر، لتحافظي على إطلالة شابة مفعمة بالحيوية وخالية من التجاعيد.

مكونات الخلطة

كبسولة من الفيتامين E.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقتان صغيرتان من اللبن الزبادي.

نصف موزة مهروسة.

طريقة التحضير والتطبيق

في البداية، اخلطي كلاً من الموز الهروس واللبن الزبادي جيداً. من ثم، أضيفي إليهما تدريجياً العسل والفيتامين E. حركي المكونات جيداً، وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على بشرة وجهك، لا سيما تلك التي تكثر فيها التجاعيد والخطوط الدقيقة. اتركي الخليط على وجهك مدة ربع ساعة، بعدها اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء البارد.

للحصول على أفضل النتائج في وقت قصير، طبقي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائدها

ترطب هذه الخلطة البشرة، تنقيها، توحد لونها، وتعمل على التخلص من الخطوط الدقيقة.

تحمي البشرة من المواد الملوثة وتكافح ظهور البثور وحب الشباب، وتجدد خلايا البشرة.

تساهم في تعزيز نسبة الكولاجين في البشرة، مما يؤدي الى التخفيف من التجاعيد والترهلات الظاهرة على البشرة.

تكافح ظهور علامات التقدم في السن وتجعل الوجه ممتلئاً وتضفي على طلتك الشباب والإشراقة.

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