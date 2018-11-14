الجاكيت المنتفخ نجم موضة الشتاء واليك أغرب التصاميم! (صور)

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الجاكيت المنتفخ "Puffer Jacket" هو نجم الموضة النسائية في شتاء 2018- 2019، فتمتعي سيدتي بـإطلالة دافئة ووثيرة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن الجاكيت المنتفخ هو جاكيت مبطن بالزغب، مشيرة إلى أنه يأتي هذا الموسم بقصّة طويلة على غرار المعطف، إلى جانب القصة القصيرة التقليدية.



وأضافت جيرلوف أن الجاكيت المنتفخ يزهو هذا الموسم باللون الكاكي بصفة خاصة، كما أنه يتلألأ ببريق الميتالك. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي بعض الموديلات بقصّة تسلط الأضواء على الوسط.

قصات غريبة

تعاونت العلامة التجارية مونكلير للملابس الرياضية مع المصمم بييرباولو بيتشيولي، لتصميم مجموعة غريبة وفريدة من معاطف الشتاء التي تغطي الجسم حتى أخمص القدمين.



وتبدو هذه التصاميم المنتفخة الملونة، وكأنها تجمع بين مفهوم المعاطف الشتوية وفساتين السهرة، وتأتي ضمن مجموعة مونكلير للخريف والشتاء لهذا العام، وبمشاركة العديد من المصممين، وكجزء من إطلاقات العلامة التجارية الشهيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وتأتي هذه المعاطف التي شبهها البعض بالعباءات، بألوان متعددة كالأبيض والأسود والأزرق والأخضر والأرجواني والعديد من الألوان الأخرى.





وعلى موقعها الإلكتروني، تقول الشركة المصنعة، إن هذه التصاميم تحقق الانسجام المثالي بين الملابس الرياضية والأزياء الراقية".

مصدر الصور : دايلي ميل

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