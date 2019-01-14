في عالم الطبخ.. إليكم 9 أسرار من أهم الطهاة لمأكولات شهية

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في عالم الطبخ آلاف الأسرار والكثير من الابتكارات. فكل الطهاة لديهم أسرارهم الخاصة في إعداد أطباق الطعام، ولمساتٌ لا يعرفها إلّا أصحابها.

وعلى الرغم من أنّ الأطباق تعدّ بالطريقة نفسها بين جميع الطهاة، إلّا أنّ المذاق يختلف بين طبق وآخر، ويعود ذلك إلى طريقة خاصة في الإعداد.

ولذلك، إليكم أبرز الأسرار من أهمّ الطهاة:

1- ستيك اللحم

يجب عند إخراج قطعة الستيك من البراد تركها قليلاً من الوقت حتى تفقد برودتها وتكتسب حرارة الغرفة، وذلك قبل وضعها بالمقلاة. بعدها، يتم التخلص من السوائل التي فقدتها، ومن ثمّ وضعها في المقلاة للحصول على أفضل نضجٍ لستيك اللحم بطبقة خارجية ومقرمشة.

2- الدجاج المقرمش

عادة ما تخرج عصارة الدجاج عند تحميره، وهذا الأمر وجد له الطهاة الحل. ويتمثل ذلك من خلال وضع الدجاج في محلول ملحي بعد تنظيفه، ويمكن إعداده من خلال وضع 3 أكواب ماء مضاف إليها ¼ كوب ملح و ¼ كوب سكر، ويوضع الدجاج بالمحلول لمدة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد عن 8 ساعات.

3- نكهة أقوى للتوابل

للحصول على طعم الفلفل الأسود الرائع والكمون، يجب وضعهما في مقلاة ساخنة وخفقهما لدقائق كل واحد منهما على حدى. بعد ذلك، يجب طحن كل واحد منهما، للاستمتاع بنكهة أقوى للطعام.

4- معجنات خفيفة وهشة

ليس هناك ألذ من العجينة الهشّة للبيتزا والفطائر. وللحصول عليها، قم باخراج مقدار البيض والزبدة المطلوبين من البراد قبل ليلة كاملة من موعد إعداد العجين، وذلك ليكتسبوا درجة حرارة الغرفة، الأمر الذي سيساهم في تغيير قوام العجين.

5- فيليه السمك المقرمش

للحصول على فيليه السمك المقلي أو المشوي مقرمشاً، جرّب بعد تتبيل قطعة السمك، دهن وجهيها بالمايونيز قبل القلي أو الشواء، وستشعر بالمذاق المختلف.

6- البطاطا المهروسة بقوام كريمي

للحصول على البطاطس المهروسة بقوام كريمي، قم بسلق البطاطا ثم تجفيفها بعد النضج من خلال وضعها بمصفاة.

بعدها، يجب وضعها في مقلاة ساخنة لدقيقة واحدة حتى تجف فقط من الماء المتبقي منها، ليصار بعدها إلى إضافة الحليب أو الكريمة الساخنة عليها الحليب أو الكريمة الساخنة والقيام بهرسها.

7- شوربة الخضار الكريمية

للحصول على شوربة خضار لذيذة، يجب وضع الخضار في مقلاة تتضمن ملعقتين من زيت الزيتون لتوشيحه قليلاً، فهذا الأمر يساعد في إخراج السكريات الموجودة بالخضروات. بعد ذلك، تتم إضافة الخضار للمرقة والكريمة لمزجهم سوياً في محضر الطعام بعد اكتمال النضج.

8- التخلص من رائحة الثوم

للتخلص من هذا الأمر المزعج، يجب تقشير الثوم من خلال ارتداء قفازات المطبخ، ثمّ يصار إلى عصره واستخدام سائله بدلاً من وضعه في صورة قطع مفرومة في الطعام.

9- استخدمي السكر في الطعام

يمكن إضافة القليل من السكر عند سلق اللحوم لتسريع عملية النضج، كما أنّ إضافة القليل منه إلى معجون الطماطم يساهم في التخفيف من حموضته.

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