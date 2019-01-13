أسهل طريقة لعمل مبشورة مربى الفروالة بالشوفان الحلو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سيدتي )

الشوفان من أفضل الحبوب وأكثرها صحة لجسم الإنسان لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن، فالأطباء ينصحون الجميع بتناوله صغيراً كان أو كبيراً، مريضاً كان أو يطمح للحصول على حياةٍ صحيّة، حيث يعمل الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ويحافظ على مستوى السكّر الطبيعي في الجسم، ويخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يوجد الكثير من الوصفات التي يُمكن أن تُحضّر باستخدام الشوفان، هنا نقدم لكم مبشورة مربى الفراولة بالشوفان هذا الطبق يعتبرمن الحلويات الغربية ..



المقادير

- طحين : كوب وربع

- الشوفان : كوب وربع

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ثلاث أرباع الكوب (مذوبة)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- مربى الفراولة : كوب (أو النوع المفضل لديك)

طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين والشوفان والملح والبيكنج باودر.

2. أضيفي الزبدة والفانيلا واخلطي.

3. أزيلي كوب من الخليط وضعيه جانباً.

4. مدي الكمية المتبقية في صينية مقاس 13*9 انش.

5. وزعي مربى الفراولة، فوق العجين.

6. فتتي كمية العجين المزالة مسبقا ووزعي الفتات فوق المربى.

8. أدخلي الصينية الفرن على حرارة 350 لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر.

9. اتركيها لتبرد وقطعيها وقدميها.

مصدر الصورة : Driscoll's

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