مجموعة صور لكيت وميغان في يوم الكومنولث.. لمن الغلبة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (people)

للأسبوع الثاني على التوالي، كيت ميدلتون وميغان ماركل تطلّان سوياً بمناسبتين مختلفتين. فقد اجتمعت الدوقتان للإحتفال بـCommonwealth Day، وذلك بحضور أفراد العائلة الملكيّة مثل الأمير ويليام، الأمير هاري، الأمير تشارلز والملكة إليزابيث الثانية. فاليكم أبرز الصور من هذا الحفل.

انضمت ميغان ماركل والأمير هاري الى كيت ميدلتون والأمير ويليام للاحتفال السنوي بيوم الكومنولث في دير وستمنستر في 11 مارس.



استقبلت كيت وميغان بعضهما البعض بقبلة ودية على الخد.





تبادل الزوجان الدردشة مع بقية العائلة المالكة.

هاري وميغان يتحدثان مع الأمير تشارلز.

تحدثت ميغان وهاري مع المسؤولين أثناء مغادرتهم الاحتفال، والتي حضرته أيضًا الملكة والأمير تشارلز وكاميلا ، دوقة كورنوال.

مصدر الصور: people

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