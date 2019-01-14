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كيت ميدلتون.. نظرتها المختلفة في الموضة جلية في 7 أمور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات ) 

كيت ميدلتون الدوقة الشابة التي أسرت القلوب بعد زواجها من الأمير ويليام نجل ولي عهد كامبريدج ، جميلة ، لبقة ، وفيها كل صفات الأميرات الساحرة .. فهي الابنة البكر لرجل الأعمال مايكل ميدلتون وزوجته كارول إليزابيث جولدسميث، وهي تنتمي لأسرة تعتبر من الأسر النبيلة ، العالم يراقب على الدوام تصرفاتها ، إطلالتها ، اختياراتها الصغيرة جداً والكبيرة ، لكن نظرة كيت ميدلتون قد تكون مختلفة قليلاً عما هو دارج  هذه الأيام ، اليكم 7 أمور تتعلق بالموضة لا تعرفها عن دوقة كامبريدج : 

1-فكرت في إطلاق خط ملابس للأطفال قبل الزواج.

2- يعتقد أن تكلفة فستان زفافها بلغت 320 ألف جنية إسترليني.

3- كررت إطلالاتها في العديد من المرات.

4- غالبًا ما تعتمد الأميرة على دار ZARA للملابس الكاجوال التي تعتمدها.

5- تستوحي دائمًا إطلالاتها من الأميرة الراحلة ديانا.

 

6- تعرضت لمواقف محرجة بسبب ملابسها في أكثر من مرة ولكنها تحسن التصرف وتنقذ الموقف دائمًا.

7- أنفقت حوالي 160 ألف دولار أمريكي على الملابس الجديدة في عام 2017.

مصدر الصور : @HiaTv

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