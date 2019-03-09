ديزني تكشف عن مواعيد افتتاح توسعات "حرب النجوم"

أخبار الآن| لوس أنجلوس- أمريكا (رويترز)



سيتمكن هواة أفلام ”حرب النجوم“ (ستار وورز) من زيارة أقسام جديدة عن الفيلم بمدينة ديزني لاند بولاية كاليفورنيا بدءا من 31 مايو أيار،

وفي والت ديزني وورلد بولاية فلوريدا اعتبارا من 29 أغسطس آب.

وذكرت شركة والت ديزني أن ضيوف ديزني لاند في أنهايم بكاليفورنيا يلزمهم الحجز لدخول القسم الجديد ”ستار وورز جالاكسي إيدج“ المقام على 14 فدانا.

ونظام الحجوزات مصمم للتعامل مع عدد الزوار الضخم المتوقع في الافتتاح الذي تصفه الشركة بأنه أكبر التوسعات طموحا في مدينة الألعاب الشهيرة.

ولم تفرض الشركة حجزا مسبقا لدخول والت ديزني وورلد في أورلاندو بولاية فلوريدا.

ويعرض ”جالاكسي إدج“ كوكبا يحمل اسم ”باتو“ لم يعرض في أفلام حرب النجوم أو عروض التلفزيون التي بدأت مع أول أجزاء السلسلة في عام 1977.

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