آر كيلي خارج القضبان بعدما دفع له متبرع نفقة أطفاله

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (reuters)

أطلقت الشرطة في شيكاغو سراح المغني آر كيلي بعدما دفع أكثر من 161 ألف دولار، كنفقة لأطفاله الثلاثة من زوجته السابقة أندريا لي. وكانت السلطات الأمريكية أوقفت كيلي، الأربعاء الماضي، بسبب عدم دفعه النفقة. إلا أنّ سام راندال، المتحدث باسم مكتب قائم الشرطة، أشار إلى أنّ "مصدر النقود التي تمّ دفعها لم يعرف بعد، والقسم المخصص لجهة دفع الأموال في الإيصال تُرك خالياً".

ولفت إلى أن "عدم تحديد الهوية في هذا الموقف أمر نادر جداً، وفي العادة، تفاصيل هذه البيانات يتمّ ذكرها في الإيصال".

إلى ذلك، فقد كشف موقع "تي إم زي" نقلاً عن مصادر مقربة من كيلي أنّ "متبرعاً مجهولاً قدّم الأموال، في حين أن مجموعة من معجبيه استقبلته لدى خروجه من السجن".

وفي العام 2008، حوكم كيلي باتهامات أخرى تتعلق بصور إباحية لأطفال، وقد برّأته المحكمة آنذاك. إلا أنه في الشهر الماضي، تم اعتقاله بتهمٍ تتعلق بـ اعتداءات جنسية على 3 مراهقات وامرأة، وقد دفع كفالة فيما يتعلق بهذه القضية، وهو منذ ذلك الحين يواجه مشكلات مالية. وفي هذا الإطار، أكّد كيلي أن "الكثير من الناس تمكنوا من الوصول إلى حسابه المصرفي والسرقة منه"، نافياً في مقابلة مع محطة "سي بي إس" كل الإتهامات الموجهة إليه بشأن الاعتداء على قاصرات".

مصدر الصورة: reuters

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