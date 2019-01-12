محامي المغني آر.كيلي ينفي ادعاءات بارتكابه اعتداءات جنسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وصف محام عن نجم موسيقى (آر أند بي) آر. كيلي فيلما وثائقيا جديدا عن كيلي بأنه‭ ‬“مادة تسعى للربح“ وقال إن أحدث اتهامات ضد المغني الفائز بجائزة جرامي بالاعتداء الجنسي ”ملفقة تماما“.

ويتضمن الفيلم الوثائقي (سيرفايفنج آر.كيلي)الذي بثته هذا الشهر قناة لايف تايم الأمريكية التي تعمل بنظام الاشتراكات ادعاءات من عدة نساء يتهمن كيلي بسوء السلوك الجنسي وأحيانا مع قاصرات. وفقا لرويترز.

ويبلغ كيلي من العمر 52 عاما ويشتهر بأغنيته ”أعتقد أنني أستطيع الطيران“‭ ‬(آي بيليف آي كان فلاي) وظل لسنوات ينفي اتهامات بارتكاب انتهاكات من بينها اتهامات وردت في الفيلم الوثائقي الجديد.

وقال ستيف جرينبرج محامي كيلي في مقابلة يوم الجمعة إنه لا يوجد دليل يدعم هذه الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي الذي وصفه بأنه ”مادة تسعى للربح ومليء بالأكاذيب والأخطاء“.

ويتضمن الفيلم الذي عرض على حلقات، مقابلات مع نساء عدة يوجهن اتهامات أمام الكاميرا بارتكاب كيلي لانتهاكات جنسية ونفسية وبدنية بالإضافة إلى مقابلات مع بعض من مديري أعماله ومنتجيه السابقين.

ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من الاتهامات التي وردت في الفيلم الوثائقي ولم تستطع الوصول إلى ممثلي الادعاء للتعليق. وكان كيلي قد حوكم في 2008 وتم تبرئته من اتهامات في شيكاجو بتصوير أفلام إباحية لأطفال.

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