خيانة وأكثر.. تفاصيل جديدة صادمة بقضية طلاق "مؤسس أمازون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انكشفت تفاصيل فضيحة جنسية مدوية لمؤسس شركة أمازون وأغنى رجل في العالم جيف بيزوس وذلك بعد أيام من إعلانه الانفصال عن زوجته.

وقالت صحيفة "Enquirer" إن بيزوس (55 عاما) أرسل صورا جنسية فاضحة له إلى عشيقته نجمة التلفزيون الأمريكية لورين سانشيز، بالإضافة إلى العشرات من الرسائل النصية الفاحشة.

وحسب الصحيفة فإن رجل الأعمال، صاحب الـ 135 مليار دولار، أقر بعشقه للنجمة الأمريكية واستهدفها بصور عارية له ورسائل نصية مثيرة، بإيحاءات جنسية فاضحة.

وفي تصرف عجيب أن يصدر من رجل الأعمال الأغنى في العالم، قالت الصحيفة إن بيزوس أرسل لسانشيز صورا مُخلة للأدب مع عبارات فاحشة.

وكانت سانشيز تحاول أن تثبت لصديقتها أنها على علاقة بالملياردير الأمريكي، فأرسلت لها الصور التي وصلتها منه، وقامت تلك الصديقة ببيع الصور للصحيفة التي لم تتمكن من نشر الصور بسبب محتواها الإباحي.

وسبق للعشيقين أن أمضيا مواعيد غرامية عديدة على طائرة بيزوس الخاصة. وأقاما مرة أخرى في فندق في مدينة بوسطن الأمريكية بعد مغادرة عائلة بيزوس للفندق.

وكانت ماكينزي بيزوس، زوجة الملياردير العاشق، بدأت الشك في علاقاته عندما تفحصت قائمة المسافرين على طائرته الخاصة، ووجدت أنها تضم النجمة الأمريكية سانشيز فقط.

يذكر أن سانشيز السعيدة بعلاقتها، تبلغ من العمر 49 عاما، وهي متزوجة، كما هو حال بيزوس الأب لـ 4 أولاد.

ومن المؤكد، أن علاقة بيزوس بالنجمة الأمريكية والتفاصيل التي كشفت أخيرا، كانت وراء إعلانه الانفصال عن زوجته، رغم أن ذلك الانفضال قد تكلفه ما يصل إلى 60 مليار دولار.

وبما أن بيزوس هو أغنى رجل في العالم، فإن طلاقه عن زوجته "قد يصبح أغلى انفصال في التاريخ"، على اعتبار أن ثروتهما تقدر بنحو 135 مليار دولار.

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