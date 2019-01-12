فضيحة خيانة تفسر طلاق أغنى رجل في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Enquirer)

بعد أيام من إعلانه الانفصال عن زوجته، ذكرت صحيفة "Enquirer" أن مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، أرسل صورا جنسية إلى عشيقته نجمة التلفزيون الأمريكية لورين سانشيز، إضافة إلى العشرات من الرسائل النصية.

وبما أن بيزوس هو أغنى رجل في العالم، فإن طلاقه من زوجته "قد يصبح أغلى انفصال في التاريخ"، على اعتبار أن ثروتهما تقدر بنحو 135 مليار دولار.

وبما أن بيزوس وزوجته ماكينزي يعيشان في ولاية واشنطن الأميركية، التي تدخل ضمن الولايات المطبِّقة لقانون الملكية المشتركة، فإنه يتوقع أن يتم اقتسام ثروة الطرفين بالتساوي.

ويقضي هذا القانون باحتساب كل ثروات الزوجين وتقسيمها بشكل متساو بينهما بعد حدوث الطلاق، حيث يعتبر أن الشريكين متشاركان في كل ما يملكان منذ أن ارتبطا ببعضهما البعض.

وفي حال جرى تطبيق بنود هذا القانون، فإن ماكينزي تستحق نصف ثروة مؤسس أمازون، وبالتالي حصولها على ما يناهز 66 مليار دولار، الأمر الذي سيجعلها "أغنى طليقة في العالم"، وفق موقع "سي إن بي سي".

وقد لا يحدث كل هذا، في حال كان جيف وماكينزي قد وقعا "اتفاق ما قبل الزواج"، المعروف بـ"Prenuptial agreement"، الذي يتفق فيه الطرفان، قبل دخول "القفض الذهبي"، على ما سيحصل عليه كل طرف في حال حدث الطلاق مستقبلا.

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