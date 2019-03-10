أكثر من 170 "عمل فني" عن جورج مايكل بمزاد على الإنترنت (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

أكثر من 170 عملا فنيا من المجموعة الخاصة بالمغني البريطاني جورج مايكل ستعرض في مزاد على الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة المقبل لجمع أموال لقضايا خيرية كان يدعمها المغني الراحل.

جميع المقتنيات ستعرض للبيع على الإنترنت حتى 15 مارس وهي تشمل مجموعة أعمال لأعضاء بارزين في حركة "الفنانين البريطانيين الشباب" (يانغ بريتش آرت) ومنهم داميان هيرست، وتريسي إيمن، وسارا لوكاس، ومايكل كريغ-مارتن الذين اشتهروا خلال عقد التسعينيات. وكان كثير منهم أصدقاء مقربين لمايكل.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار المعروضات ستتراوح بين 400 جنيه إسترليني (522 دولارا) و1.5 مليون جنية (1.96 مليون دولار) وبالتوازي ستعرض دار كريستيز للمزادات المعروضات خلال الأسبوع.

وذاع صيت مايكل الذي باع أكثر من مئة مليون ألبوم في أنحاء العالم، في أوائل الثمانيينيات، كعضو في فرقة وام ، قبل أن يتوفى عام 2016 عن عمر 53 عام .

مصدر الصور : yahoo

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