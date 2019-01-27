الأمير هاري وميغان يكسران قاعدة ملكية.. من سيعتني بطفلهما؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلافاً لعادة ملكية سابقة اتبعتها جميع الأميرات في العائلة المالكة البريطانية، قررت دوقة ساسكس ميغان ماركل مع زوجها الأمير هاري، عدم توظيف مربيةٍ لمولودهما القادم.

وخلال الفترة الماضية، كشفت تقارير صحفية عديدة أنّ "هاري وميغان سيعمدان إلى توظيف مربية هوليوود الخارقة كوني سيمبسون من مقاطعة موبايل بولاية آلاباما، التي ساعدت بتربية توأمي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين".

ومؤخراً، كشفت مجلة "Vanity Fair" الأمريكية أنّ "الأميرين درسا هذا الأمر وقرّرا اسناد مهمة رعاية الطفل الذي سيبصر النور هذا الربيع، إلى والدة ميغان دوريا راغلاند، وذلك بدلاً من الاستعانة بمربية".

مصدر الصورة: The Daily Voice

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