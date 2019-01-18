جنس جنين ميغان ماركل قد تفضحه إطلالتها الأخيرة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

على الرغم من تصريح ميغان ماركل زوجة الأمير هاري بأنها لا تعرف جنس مولودها إلا أن بعض اختياراتها قد تكون تحركها مشاعر من لاوعي عقلها، مما يكشف جنس مولودها الأول .

وأعلنت دوقة ميغان ماركل عن موعد ولادة طفلها الأول من زوجها الأمير هاري، وقالت إنه يصادف في شهرنيسان.



لكن لم تكشف ميغان ماركل عن جنس المولود، قائلة إنها لا تعرف الجنس بل تريد اكتشاف ذلك عند ولادة الطفل.



و يمكننا أن نرى أنّ الدوقة تتجه إلى إختيار معظم إطلالاتها باللونين الأزرق والأخضر وقد يعني ذلك أنّ صبياً سينضم إلى العائلة الملكية قريباً.



وجاءت هذه التخمينات بعدما أطلت ميغان ماركل برفقة الأمير هاري خلال حضورهما حفلاً خيرياً لدعم جمعية Sentebale، حيث اختارت فستاناً برّاقاً بحبيبات الترتر باللون الكحلي من توقيع Roland Mouret وأكملت إطلالتها بحقيبة يد رسمية من Givenchy.



اليكم بعض اطلالاتها الأخرى

مصدر الصور : lbcgroup

اقرأ أيضاً:

ميغان تكشف عن الموعد المتوقع لولادة طفلها للمرة الأولى

ريهانا تقاضي والدها لاستخدامه علامتها التجارية