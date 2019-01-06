انتقادات للشباب في العائلة المالكة البريطانية.. ما السبب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه الجيل الشاب في العائلة المالكة البريطانية انتقاداتٍ كثيرة، بسبب انخفاض أيام العمل الرسمية الخاصة بهم، وقلة عدد المشاريع التي يشرفون عليها. وحتماً، فإنّ هذه الأمور ستكون مدار نقاشٍ أساسي وبارز خلال العام 2019، بعدما برزت بشكلٍ كبير خلال الأشهر القليلة الماضية.

فقد اتهم الشباب من العائلة المالكة مع زوجاتهم بالتكاسل عن العمل، لاسيما بعد صدور التقرير السنوي لهيئة السجلات الملكية التي كشفت عن الفارق الكبير في أيام العمل الرسمي بين الجيل الشاب والجيل الأكبر سناً في العائلة المالكة لعام 2018، لصالح أفراد العائلة المالكة البريطانية الأكبر سناً.

وبحسب التقرير، فإنّ "الأمير تشارلز الذي احتفل في العام الماضي بعيد ميلاده الـ70، أتمّ في نفس العام 507 يوماً من أيام العمل الرسمي، في حين أتمّ ابنه الأكبر الأمير وليام 220 يوماً من أيام العمل الرسمي".

إلى ذلك، فقد لفت التقرير إلى أنّ "الأمير إدوارد والأمير أندرو، قاما أيضاً بعدد مهمات رسمية تفوق تلك التي قام بها الأمير وليام وشقيقه الأصغر، وهو ما ينطبق أيضاً على الأميرة آن التي تميزت بأكثر عدد أيام عمل رسمية بين جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية، حيث بلغت معدّل 518 يوم عمل رسمي.

أمّا ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية، فقد تفوقت بعدد أيام عملها الرسمية على أفراد العائلة المالكة من الجيل الشاب، حيثُ عملت لـ283 يوماً .

ولم يكن جميع الأفراد الأكبر سناً في العائلة المالكة من أصحاب أكبر عدد من المهمات الرسمية وأيام العمل الرسمي لعام 2018، مقارنة بأفراد العائلة المالكة البريطانية من الشباب. فقد استطاع الأمير وليام التفوق في هذا الشأن على دوقة كورنوال زوجة والده، التي وصفت في الماضي "بأكثر النساء كسلاً في بريطانيا". فقد قدرت أيام العمل الرسمي لدوقة كورنوال لعام 2018 بعدد 219 يوم عمل رسمي، وذلك بفارق يوم عمل رسمي واحد بين الاثنين.

إلى ذلك، فقد كشف التقرير السنوي أنّ "كيت ميدلتون دوقة كامبريدج كانت صاحبة أقل عدد من أيام العمل الرسمي من بين أفراد العائلة المالكة البريطانية في العام 2018، حتى أن ميغان ماركل دوقة ساسيكس قد استطاعت التفوق عليها من حيث عدد أيام العمل الرسمي لعام 2018، على الرغم من أن أيام عملها تم حسابها منذ زوجها من الأمير هاري في شهر مايو/أيار 2018. ويعود السبب الرئيسي لانخفاض عدد أيام العمل الرسمي لدوقة كامبريدج، هو حصولها على أجازة وضع امتدت لبضعة أشهر بعد إنجابها طفلها الثالث.

مصدر الصورة: Vogue Australia

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