كيت ميدلتون في 2018.. المجوهرات عنوان تألقها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر العام 2018 حافلاً بالأحداث الهامة لدى العائلة الملكية البريطانية، لاسيما بالنسبة للأميرة كيت ميدلتون وزوجها الأمير ويليام. فخلال العام الذي سينقضي خلال أيام، فإنّ ميدلتون تألقت في الكثير من المناسبات، بسبب مجوهراتها التي تتميز بها.

وفي السياق، فقد نشرت "مجلة هي" مجموعة من الصور لأجمل المجوهرات التي تألقت بها ميدلتون خلال العام 2018:

- في حفل رسمي أقيم بقصر باكنغهام، تألقت كيت ميدلتون بإطلالة تليق بدورها المستقبلي كملكة، حيث ارتدت تاج Cambridge Lover’s Knot التاريخي وقلادة الملكة ألكسندرا التي صنعت عام 1863.

- عند ولادة طفلها الثالث الأمير لويس في ابريل/نيسان 2018، ظهرت ميدلتون بعد الولادة متألقة بفستان أحمر اللون وأقراط ناعمة من الماس واللؤلؤ مستعارة من الملكة اليزابيث الثانية.

- في حفل جوائز BAFTA 2018، تألقت ميدلتون إلى جوار زوجها الأمير ويليام بفستان ساحر من جيني باكهام مع مجوهرات فاخرة من الذهب الأبيض والماس والزمرد بلمسة ملكية راقية.

- في السهرة الرسمية لحفل قصر باكنغهام هذا الشهر، تألقت كيت ميدلتون بفستان ناعم مع تاج Cambridge Lover’s Knot المتألق باللآلئ والماس ويعود الى مجموعة العرش البريطاني واسوارة الماس التي تعود الى الملكة ماري وأقراط اللؤلؤ التي تعود الى الأميرة ديانا.

- في حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل في شهر مايو/أيار، ارتدت ميدلتون أقراط الماس والكوارتز الليموني الجذابة من علامة كيكي ماكدونو Kiki McDonough.

- في حفل زفاف الأميرة يوجين، تألقت ميدلتون بإطلالة تزينها أقراط تاريخية من الماس من مقتنيات الملكة اليزابيث بتصميم يعود الى أوائل القرن العشرين.

- خلال ظهورها في حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين، تميزت ميدلتون بإطلالة فاتنة مع أقراط طويلة لافتة بالفخامة من الذهب والأحجار الكريمة كانت قد تلقتها كهدية عند الزواج من الأمير ويليام.

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