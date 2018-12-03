بالصور | 15 إطلالة متشابهة لميغان وكيت .. أيهما بدت أجمل؟

... لسبب خفي.. "كيت ميدلتون" لا تخلع معطفها في الأماكن العامة من الأكيد أن ميدلتون تعرف برتوكول التواجد في الأماكن العامة جيدا، لكن هناك سبب وراء تمسكها بالمعطف..

... الزفاف الملكي سيرفع استهلاك الكهرباء قال مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في بريطانيا، إن من المتوقع أن يؤدي حفل الزفاف الملكي ماركل يوم 19 مايو لزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء

... علماء السم القاتل والمصير الأسود مرارا سعى نظام الأسد الى محاولة ايهام الراي العام بانه سلم مخزونه من الاسلحة الكيماوية امتثالا لقرار مجلس الامن 2118 الذي اتخذ بالإجماع في 27 ايلول 2013 و امتثالا لقرار تعاونه مع منظمة حظر الاسلحة الكيماوية و الإذعان المتأخر لإتفاقية حظر و استحداث و انتاج و تخزين و استعمال الاسلحة الكيماوية و تدمير تلك الاسلحة .

... هذا هو لون الشعر الأكثر جاذبيّة لهذا الموسم أصبح لون ‎ESPRESSO (إسبرسو)، اللون الدارج لدى غالبيّة نجمات الفن والأزياء في العالم، خصوصاً في هيوليوود لهذا الموسم.

... بالصور.. مجموعة المصمم Amato الـ25 في أسبوع الموضة العربي اختتم أسبوع الموضة العربي يوم الأربعاء 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أسبوع من افتتاحه والذي شارك في تنظيم فعاليات أيام دبي للموضة.