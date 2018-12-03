بالصور | 15 إطلالة متشابهة لميغان وكيت .. أيهما بدت أجمل؟
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( هي )
الأضواء دائما مسلطة على ما ترتديه نساء العائلة المكية البريطانية ، فكل من تقطن في قصر باكنغهام لا بد أن تكون أيقونة للأناقة والموضة ، وعندما يأتي الأمر لأميرتي القصر الأشهر كيت مديلتون وميغان ماركل فهنا تبدأ المنافسة والمقارنة“15 مقارنة بين إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل” ..اليكم 15 إطلالة متشابهة للأميرتين، برأيكم أيهما بدت أجمل ؟
1. الدوقتان متألقتان في أسلوب راقي وأنيق بالفساتين الجذابة باللون الأخضر الساحر
2. فساتين كحلية جذابة وأنيقة بقصات ناعمة وبسيطة
3. ميغان ماركل وكيت ميدلتون بفساتين السهرة المكشوفة الأكتاف
4. فخامة ملكية وأسلوب راقي وأنيق بإطلالات مميزة بلمسات البساطة
5. الدوقتان في أسلوب "كاجوال" وعملي بأسلوب مريح وأنيق بالألوان الأساسية والكلاسيكية
6. إطلالات تصاميم "الترينشكوت" بأسلوب أنيق وعصري
7. فساتين باللون الأزرق بقصة الصدر المثلثة ولك بتصميمين مختلفين
8. أناقة ملكية فاخرة بإطلالات راقية باللون الأبيض المرهف والجذاب
9. المعاطف الشتوية الأنيقة بنقشة الكارو بأسلوب كل من كيت ميدلتون وميغان ماركل
10. الملابس الـ "كاجوال" عملية وأنيقة بالكارديغان والجينز ولمسات البساطة مع الأحذية الشتوية العالية
11. الدوقتان بفساتين راقية ومزينة بالأزرار البارزة
12. الأصفر الجذاب والحيوي اختارته كل من كيت وميغان بفساتين راقية وأنيقة بقصات مستقيمة
13. إطلالات ملكية بالأسود الراقي والأنيق بأسلوب كل من كيت وميغان
14. الأبيض الراقي والأنيق بإطلالات ملكية فاخرة ومميزة ولمسات أنيقة بالقبعات
15. كيت وميغان بفساتين السهرة المزينة بلمسات من الشيفون
مصدر الصور : مجلة هي
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