الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 92

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)



تحتفلُ ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، أطولَ ملوكِ بريطانيا جلوساً على العرش، بيومِ ميلادها الـ 92 اليوم.



ومن المقررِ أن تحضرَ الملكة، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 65 عاماً، حفلاً موسيقياً ضخما في قاعةِ ألبرت الملكية في لندن يشارك فيه كل من توم جونز وكايلي مينوج وكريج ديفيد وستينج وشاجي، والفرقة الجنوب أفريقية ليديسميث بلاك مامبازو.

وقبيل الاحتفالات، أشادت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي من المتوقع أن تقود الاحتفالات، بـ "تفاني الملكة وإخلاصها" في رئاسة رابطة دول الكومنولث، التي تقودها بريطانيا وتضم في عضويتها 53 دولة، منذ عام 1952.

ولدت الملكة إليزابيث عام 1926، واعتلت العرش في عام 1952 في سن 25، وفي عام 2015 تفوقت على جدتها الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لـ 6 عقود في الفترة ما بين عامي 1837 و1901.

وكانت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، افتتحت الخميس قمة دول الكومنولث التي تترأسها بريطانيا وتعقد كل عامين، حيث حثت لندن الدول الـ53 الأعضاء على مناقشة اتخاذ إجراء للحد من التلوث الناجم عن النفايات البلاستيكية.

وأفادت الملكة لـ53 رئيس حكومة، منهم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: «نحن من أكبر القوى المنعقدة، ونزداد قوة عاما بعد عام».

وأشارت الملكة إلى مبادرات الكومنولث وتشمل «الميثاق الأزرق» لحماية البيئة البحرية، قائلة إن الأسرة الملكية البريطانية «فخورة بلعب دور» في هذا الشأن.

وأشارت الملكة إليزابيث إلى إنها تأمل أن يختار قادة الكومنولث ابنها الأمير تشارلز لشغل منصب رئيس المجموعة المقبل، وذلك في ظل توقعات بأن قادة دول الكومنولث الـ53 سوف يناقشون مسألة الخلافة غدا (الجمعة).

وأضافت: «أتمنى أن تستمر دول الكومنولث في تقديم الاستقرار والاستمرارية للأجيال المستقبلية، وأن تقرر يوما ما أن يستمر تشارلز أمير ويلز، في أداء هذا العمل المهم الذي بدأه والدي عام 1949».

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