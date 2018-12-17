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ميغان ميركل الشخصية الأكثر بحثا على غوغل

أخبار الآن| دبي-الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تصدرت دوقة ساسكس ميغان ماركل قائمة أكثر المشاهير بحثا على محرّك البحث غوغل لعام 2018.

حيث تصدرت الأخبار المتعلقة بزفافها على الأمير هاري في مايو الماضي، ثم إعلانها لحملها في أكتوبر وبداية أول جولة ملكية لها، اهتمام القراء ومستخدمي شبكة البحث العالمية «غوغل» في بريطانيا، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.، إذ حظت الممثلة الأمريكية، التى تزوجت الأمير هارى فى مايو، الكثير من عمليات البحث، أكثر من أى شخصية أخرى في 2018.

 

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