دبي الأولى عربياً.. قائمة بالمدن الأكثر جودة للحياة في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتلّت مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عربياً في جودة العيش على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقياً، كما احتلت المركز 74 عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير "ميرسير" العالمي عن جودة الحياة في مدن العالم للعام 2018.

وجاءت في المراكز التالية العديد من المدن العربية التي تمّ تصنيفها بين الأفضل في جودة العيش، وهي على النحو التالي:

المدن العربية التي تمّ تصنيفها بين الأفضل في جودة العيش 2018 دبي - الإمارات العربية المتحدة - المركز الأول عربياً المنامة - البحرين مسقط - سلطنة عمان تونس - تونس الرباط - المغرب عمان - الأردن الدار البيضاء - مدينة في المغرب الكويت - الكويت

إلى ذلك، حدّد التقرير المدن الـ10 الأولى عالمياً لناحية جودة العيش ومقومات الحياة وجاءت في صدارتها المدن الأوروبية، وهي على النحو التالي:

المدن الـ10 الأولى عالمياً لناحية جودة العيش للعام 2018 فيينا - النمسا - الأولى عالمياً زيوريخ - مدينة سويسرية ميونيخ - مدينة ألمانية أوكلاند - مدينة نيوزيلندية ديسيلدورف - مدينة ألمانية فرانفكورت - مدينة ألمانية جنيف - مدينة سويسرية كوبنهاغن - عاصمة الدنمارك بازل - مدينة سويسرية

كذلك، تضمن التقرير قائمة بأسوء المدن حول العالم فيما يتعلق بجودة العيش، وهي:

أسوء المدن حول العالم لناحية جودة العيش للعام 2018 بغداد - العراق صنعاء - اليمن بورتو برنس - عاصمة هايتي الخرطوم - عاصمة السودان انجمينا - عاصمة تشاد دمشق - عاصمة سوريا برازيفيل - عاصمة الكونغو كينساشا - مدينة في الكونغو كوناكري - عاصمة غينيا

وتهدف "ميرسر" من خلال هذا التقرير، إلى تزويد الحكومات الأجنبية والشركات الكبرى بمعلومات حول مدى قدرة المدن على جذب الاستثمارات اعتماداً على عدد من المعايير، والتي يأتي من بينها احتياجات الصحة والمرافق والبنية التحتية وكلفة المعيشة والشفافية الاقتصادية ومعدلات النمو.

مصدر الصورة: البوابة

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