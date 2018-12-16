تعرفوا إلى أفضل مدن العالم للعيش في العام 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتلت العاصمة النمساوية فيينا، المرتبة الأولى على القائمة الدولية لأفضل مدن العالم للعيش، متوفقة على مدينة ميلبورن الأسترالية التي حلّت في المرتبة الثانية، بعدما تصدرت القائمة بين عامي 2011 و 2017.

وبحسب القائمة الصادرة عن وحدة الخبراء الاقتصاديين والشاملة لـ140 مدينة عالمية، فإنّ فيينا وميلبورن حققتا أكبر عدد من النقاط الإيجابية في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والأمان. كذلك، تقدمت ميلبورن على فيينا في مجال النظافة البيئية والثقافة، بينما تفوقت الأخيرة في مجال الأمن والاستقرار بعد انخفاض معدل الجريمة فيها، وتراجع مستوى التهديد الإرهابي في أوروبا الغربية.

وأتبعت المدينتان بكل من أوسكا في اليابان، كالغاري في كندا، وسيدني في أستراليا أيضاً. أما الملفت للانتباه، فهو حلول لندن في المرتبة 48 عالمياً لهذا العام.

وفي نهاية القائمة الصادرة، جاءت كل من دمشق ولاغوس ودكا، كأسوء المدن للعيش وجودة الحياة، بينما لا تتضمن القائمة "المدن الخطيرة جداً" كبغداد وكابل.

مصدر الصورة: ترافيل ديف

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