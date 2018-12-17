أي إطلالة أجمل؟ 20 صورة لميغان ماركل خلال العام 2018

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منذ اللحظة التي أُعلن فيها نبأ خطبة الممثلة الأمريكية ميغان ماركل على الأمير البريطاني الشاب هاري ، والأضواء سلطت عليها بصورة لم تتخيلها هي نفسها ، الإعلام والعالم يراقب كل حركاتها وهمساتها وحتى إطلالتها .. وحتى الآن دوقة ساسيكس نجحت في أن ترسم لنفسها خطاً مميزاِ في عالم الموضة والأناقة وأصبحت في مدة قصيرة جداً أيقونة يستلهم منها عالم الأزياء .. هنا جمعنا لكم أبرز 20 إطلالة لماركل خلال هذا العالم 2018 .

1. ميغان في فستان كحلي واسع مع التدرجات الزرقاء من الأسفل بتوقيع Stuart Weitzman

2. في هذه الصورة اختارت ميغان ماركل فستانًا ساحرًا وكاجوال باللون الـ Navy بتدرجات الكحلي الداكن والمميز على جسمها، من توقيع Antonio Beradi ويبلغ سعره حوالي 4860 دولار

3. ميغان ماركل بفستان أبيض مستقيم من توقيع Stuart Weitzman مع الترانش البيج من Brandon Maxwell

4.في هذه الصور أطلت ميغان ماركل بتصميم ملفت من قطعتين بتدرجات الأبيض والأسود مع التنورة الطويلة السوداء والتوب البراق بتوقيع دار Safiyaa

5.بمناسبة العيد الـ70 للأمير تشارلز، ارتدت ميغان ماركل فستانًا أبيض اللون ومستقيم يصل إلى حدود الركبة من توقيع دار Givenchy

6. لم تتخلى ميغان ماركل عن الفساتين الواسعة باللون الأسود واختارته في هذه الصورة من القماش الحريري من دار Gabriela Hearst

7. يبدو اللون الأصفر ساحرًا في إطلالة ميغان ماركل مع الفستان المستقيم من دار Brandon Maxwell

8.كما تألقت أيضًا ميغان ماركل بمعطف زهري على شكل فستان من دار Nonie مع الأزرار السوداء المستقيمة

9. في هذه الصورة ارتدت ميغان فستانًا أسود كلاسيكي محدد من الخصر من Dior

10. الدوقة ميغان ماركل تألقت بفستان سهرة فاخر مع التول والرسمات من دار Oscar De La Renta

11. أما الفستان الأزرق المستقيم مع الخطوط الناعمة الذي تألقت به ميغان ماركل فبدا ساحرًا على جسمها، من توقيع Jason Wu

12. ونجحت ميغان باختيارها فستانًا أحمر اللون ومميز يتعدى حدود الركبة خلال إطلالتها في تونغا هذا العام، من توقيع Self Portrait

13. ميغان ماركل في إطلالة عصرية وبعيدة عن الكلاسيكية، بفستان واسع من توقيع Figue مع الأقمشة المطبعة بنقشات الورود الملونة

14. ولم تتردد الجميلة ميغان ماركل بارتداء فستان أسود كلاسيكي هذا العام من دار Givenchy

15. ميغان في هذه الإطلالة بدت ساحرة بفستان مقلم بين الخطوط الزيتية والبيضاء مع الياقة العالية والرباط الحيوي على الخصر من دار Martin Grant

16. اختارت ميغان ماركل فستانًا رمادي اللون بقصة مستقيمة تصل إلى حدود الركبة من توقيع دار Roland mouret، مع الأكتاف العريضة والأكمام الطويلة

17. يليق بها أيضًا اللون الأبيض مع الفستان الواسع والأكمام الطويلة من دار Zimmerman، ونسقته مع القبعة الملكية والفاخرة

18.إطلالة عصرية أخرى وكاجوال لميغان ماركل بالمعطف المستقيم مع مربعات الكارو من Burberry، ونسقته مع البنطلون الأسود الواسع

19. كما اختارت اللون الزيتي من خلال الفستان المستقيم الذي يصل إلى حدود الركبة من توقيع Jason Wu مع الخطوط البارزة والهندسية على الجوانب

20. اختارت ميغان ماركل فستانًا أزرق اللون ومستقيم بأسلوب الكاب من توقيع دار Safiyaa

مصدر الصور : hiamag

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