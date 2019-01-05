بيانات ملكية تُظهر الاسم الحقيقي للأمير هاري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

منذ ولادته وحتى زواجه؛ عاش الأمير هاري صاحب الكاريزما الكبيرة حياته مليئة بالحب والجنون فلطالما كان فتى أحلام الكثير من الفتيات داخل بريطانيا وخارجها. ونشر موقع Cosmopolitan خبراً مفاده أن هاري ليس الاسم الحقيقي لدوق ساسكس. وفقا لموقع "cosmopolitan".

وقد قيل إن هاري الإسم المُتعارف عليه للأمير بينما اسمه الحقيقي فهو هنري. والتأكيد على ذلك، هو أن بعض البيانات الرسمية الصادرة عن القصر الملكي تحمل اسم هنري أمير ويلز اختصاراً لهنري شارل ألبرت ديفيد.

إليكم صورة غلاف مجلة People من تاريخ إعلان ولادة الأمير هاري، وصورة لبيان صادر عن القصر أُعلن فيه خطوبته:

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مصدر الصورة: موقع "cosmopolitan"