هل من عودة قريبة لميغان ماركل لمسلسلها Suits؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( hiamag )

تمثل قصة ميغان ماركل الممثلة الأمريكية التي عاشت حياة عادية في طفولتها للتوج في شبابها أميرة في قصر ملكي أحلام آلاف الفتيات ، فهي استطاعت أن تخطف قلب الأمير هاري عندما عملت في التمثيل بعد أدائها لشخصية Rachel Zane في المسلسل الأمريكي الشهير Suits، إلا أن حياتها المهنية كممثلة وصلت إلى نهايتها بعد الإعلان رسميًا عن خطوبتها على الأمير هاري في شهر نوفمبر في عام 2016.

تزامن زواجها بالأمير مع الإعلان عن اعتزالها العمل في مجال التمثيل، استعدادًا للانضمام إلى العائلة المالكة البريطانية، لكن يبدو أن هناك عدة محاولات لإعادة ميغان مرة أخرى إلى مجال التمثيل ولو لبضعة دقائق قليلة وفي نفس المسلسل Suits الذي كان سببًا في شهرتها.

ووفقاً للتقارير المنشورة فإن منتجي مسلسل Suits أبدوا رغبتهم في ظهور ميغان في حلقة جديدة من المسلسل، ونقلت صحيفة Daily Star عن مصدر مطلع قوله إن المنتجين مستعدون لدفع ملايين الدولارات لأي مؤسسة خيرية تختارها ميغان في مقابل ظهورها في مقطع صغير لا يتجاوز دقيقتين.

المصدر تحدث أيضًا عن أن تصوير مقطع الفيديو المطلوب في حالة قبول ميغان للعرض سيكون في المملكة المتحدة، حتى لا تضطر ميغان للسفر إلى موقع تصوير المسلسل.

وقال المصدر أيضًا إن ميغان قد تظهر في المقطع القصير في دور شخصيتها في المسلسل وهي حامل في أشهرها الأخيرة، وهو ما يناسب وضعها الحالي فهي حامل في طفلها الأول والذي يتوقع أن يولد في ربيع هذا العام.

المصدر تحدث عن ذلك في حواره الجديد مع الصحيفة وقال: "إذا سارت الأمور على النحو المرجو، فلن يستغرق تصوير المقطع المطلوب أكثر من نصف يوم أو ربما أقل"، وأضاف قائلا: "لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على الأجر الذي سيعرض عليها، ولكن هناك استعداد كبير للتفاوض في المستقبل القريب".

كانت ميغان ماركل قد بدأت العمل في Suits في عام 2010، إلا أنها غادرته بعد عدة مواسم من عرضه، بسبب اعتزالها التمثيل استعدادًا للزواج من الأمير هاري وانضمامها للعائلة المالكة البريطانية، وآخر الحلقات التي ظهرت فيها ميغان في المسلسل في شهر إبريل في العام الماضي في المملكة المتحدة.

الطريف أن شخصية ميغان ظهرت بفستان الزفاف في آخر ظهور لها في المسلسل، وحصلت على نهايتها السعيدة بالزواج من حب حياتها وانتهى دور الشخصية في المسلسل بمغادرتها لعملها للتركيز على حياتها الجديدة.

مصدر الصور: hiamag

اقرأ أيضاً:

ميغان الأكثر صرفا على ثيابها بالعائلة الملكية.. من أين لها؟

كيت ميدلتون: ميغان استخدمتني لتتسلق السلم الملكي!