بعد غيابها.. ميريام فارس تبكي على مسرح أبوظبي برأس السنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال إحيائها حفل رأس السنة في أبوظبي، لم تستطع الفنانة اللبنانية ميريام فارس تمالك نفسها، لتدخل في نوبة من البكاء على المسرح.

وحصل ذلك أثناء رؤية فارس لجمهورها الذي حضر للاستماع لصوتها، الأمر الذي جعلها تحتضن على الفور إحدى مساعداتها وسط انهمار دموعها. وتأثرت فارس بشدّة لأنها غابت عن جمهورها خلال الفترة الماضية، إذ أنها رأته في أولى حفلاتها بعد تعافيها من مرضٍ نادر.

وتوجهت فارس إلى كل الحاضرين في محاولة للسيطرة على مشاعرها بالقول: "اشتقت إليكم".

وتوافد عدد كبير من الجمهور إلى الحفل قبيل إنطلاقه بساعات عديدة، وعبر الكثيرون عن سعادتهم بعودتها لإحياء الحفلات بعد فترة غياب استمرت عدة أشهر. وقدمت فارس خلال الحفل باقة من أغانيها مثل: "واحشني إيه، مش أنانية، ناديني، بتروح"، وغيرها من الأغاني.

وكانت فارس طرحت مؤخراً أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب حملت عنوان "قومي"، وحققت من خلالها نجاحاً وردود فعل إيجابية، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب".

وخلال العام الماضي 2018، أصيبت فارس مؤخراً بمرض نادر أجبرها على الاختفاء من الساحة الفنية لعدة أشهر، وأعلنت عن مرضها بعد تعافيها بشكل كامل.

وتعكف ميريام حالياً على التحضير لألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وانتهت بالفعل من تسجيل مجموعة من الأغاني فيه، وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.

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