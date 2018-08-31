محامي سعد لمجرد ينسحب من الدفاع عنه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انسحب المحامي الفرنسي، إيريك لوران موريتي، من قضيةِ موكله الفنان المغربي سعد لمجرد، المُتهم حاليا بفرنسا على خلفيةِ قضيتين تتعلقان بالاغتصاب. وأكد موريتي في تصريحٍٍ لموقعِِ "جون أفريك" الفرنسي أنه لم يعُـد محامي المغني المغربي

سعد لمجرد، المُتهم حاليا في قضيةِ اغتصاب فتاة فرنسية بالمنطقةِ السياحية سانت تروبي، وفي تصريحٍ خص به موقع "أصوات مغاربية" قال موريتي إن انسحابَه جاء "لأسبابٍ مهنية". وأضاف المحامي، حسب المصدر نفسه، أن من يتولى حاليا قضية لمجرد هو المحامي الفرنسي جون مارك فيديدا.

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وكان موريتي قد كـُلف بالدفاع عن لمجرد في قضية عام 2016، بعد إعلان الديوان الملكي المغربي قرار الملك بالتكلف بالمصاريف المالية لمحامي الفنان. يذكر أن القاضي قرر إطلاق سراح لمجرد بكفالة مالية، مع وضعه تحت المراقبة القضائية وعدم السماح له بمغادرة فرنسا.

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