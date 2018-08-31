وفاة الفنان التونسي حسن الدهماني في حادث مروري

أخبار الآن | تونس - تونس (تونس أفريقيا)



نعت وزارة الثقافة التونسية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، الفنان حسن الدهماني الذي وافته المنية في حادث سير بينما كان في طريقه لإحياء حفل فني.

وتوفي الدهماني الذي يعد أحد أبرز الأصوات التونسية والعربية المؤدية للأغاني الطربية والكلاسيكية، وهو في طريقه ليل الخميس لإحياء حفل بمدينة مكثر التابعة لولاية سليانة.

وقالت وزارة الثقافة التونسية في بيان: ''توفي "الدهماني" وهو في طريقه إلى أداء واجب فني، توفي في حادث أليم وهو يستعد لإدخال السرور والبهجة على عائلات تونسية كانت تنتظره ليسمعها نغماً وطرباً وجمالاً، فكان الموت أسبق".

وأضافت "يعتبر موته المفاجئ فاجعة كبرى وخسارة كبيرة للثقافة التونسية، توفي الفقيد وهو في عز عطائه".

وأنتج الدهماني ولحن العديد من الألبومات لكن ذاع صيته في تونس والوطن العربي بأدائه المميز لأغاني الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والمطرب الراحل وديع الصافي وترديده للمواويل اللبنانية، كما أشتهر بأداء الموشحات واهتمامه بالتراث الموسيقي التونسي.

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