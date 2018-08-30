تهمة اغتصاب جديدة تلاحق نجم السينما الفرنسية دوبارديوه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تفجرت قضيةُ اغتصابٍ جديدةٍ بطلها أحدُ أشهرِ نجومِِ السّينما الفرنسيّة "جيرار دوبارديو"، حيثُ كشفت يوميةُ "لوباريزيان" الخميس، أن فتاةً في مُقْتَبل العمر اتْهَمَتْ الممثل الفرنسي باغتصابها، عندما تقدمت يوم 27 أغسطس إلى السّلطات الفرنسيّة لوضع شكاية في الموضوع.

ووفق ما كشفته الصحيفة فإن الفتاة التي يجهل اسمها، هي ممثلة مبتدئة كما أنها تمارس الرقص، وأن الممثل الفرنسي تعرف عليها من خلال علاقة صداقة تربطه بوالدها، الذي قدمها له من أجل رعايتها فنيا ومساعدتها في مسيرتها الفنية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن النيابةَ العامة أمرت بفتحِ تحقيقٍ أوليٍ في القضية، خاصةً وأن الفتاة تقول إنها تعرضت للاغتصاب على يد النجم الفرنسي الستيني، في أحد الأيام ما بين السابع والثالث عشر من آب/أغسطس الجاري



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