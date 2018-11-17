تغريدة مشينة عن ميلانيا ترامب تعرض نجمة أمريكية للهجوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعرضت الممثلة الأمريكية بيت ميدلر لهجوم حاد بعد تغريدة نشرتها عن السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب.

و قامت ميدلر بنشر صورة قديمة لميلانيا تعود إلى عام 2000 عندما كانت تعمل عارضة أزياء، ووصل عدد الردود على التغريدة إلى 12 ألف تعليق أغلبها تهاجم النجمة الأميركية.

ولم يصدر أي تعليق من البيت الأبيض أو الناطقة باسم ميلانيا ترامب، ولا حتى اعتذارٍ من النجمة الأميركية بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له.

وطالب متابعو ميدلر بانتقاد سياسات الرئيس الأميركي إذا كانت لا تتفق معها، وليس الهجوم على زوجته بهذا الشكل "المشين".

وتظهر الصورة السيدة الأولى في قمرة قيادة طائرة وهي ترتدي فقط نظارات سوداء ومجموعة من المجوهرات تستر جزءا صغيرا من جسدها.

وقالت الممثلة الأميركية في تغريدتها إلى جانب الصورة : "من المؤكد أن كلفة تنظيف الفرش في طائرة الرئاسة الأولى مكلفة جدا."

فيما اعتبر آخرون أن الممثلة الأميركية تمارس نوعا من أنواع التنمر الإلكتروني ضد السيدة الأميركية الأولى.

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