المغني الكندي مايكل بوبليه نجمًا في ممشى المشاهير

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

تم تكريم المغني الفائز بجائزة غرامي مايكل بوبليه بنجمة في ممشى المشاهير في هوليوود يوم أمس الجمعة (16 نوفمبر).

يصادف هذا التتويج مع إصدار المغني الكندي أحدث ألبوماته الحب "Love".

وفي وقت سابق، تحدث بوبليه عما طرأ على حياته من تغير بعدما اكتشف إصابة ابنه بسرطان الكبد، وكيف اختلفت نظرته للأمور.

قال بوبليه، الذي يصدر ألبومه الجديد «الحب» (لوف) : «عندما تمرّ بشيء كذلك الذي مرت به أسرتي، فلا بد أن يغيرك».

كان بوبليه قد أعلن، أخيراً، أن ابنه الأكبر (نواه) مصاب بالسرطان ويتلقى العلاج. وقال «بالنسبة لي جعل هذا الأمور أوضح بكثير»، وأضاف «ليس لدي وقت، الحياة أقصر بكثير من أن نقلق وننشغل بنظرة الناس إلينا أو بما يقولونه عنا».

وتابع قائلاً «أظن أن من الضروري أن نتحرر وأن نجد السعادة بشكل أو بآخر، مهما كان ما يتعين علينا فعله ومهما كانت الطريقة ومهما كانت احتياجاتنا، بالنسبة لي أشعر بأني لا أريد أن أدع شيئاً أو شخصاً يسلب مني بهجتي».

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