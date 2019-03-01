"أوبر" تسعى لشراء منافِستها في الشرق الأوسط بـ3 مليار $

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت وكالة "بلومبرغ" أنّ "شركة أوبر وصلت إلى مراحل متقدمة في مفاوضاتها بشأن شراء منافستها في الشرق الأوسط كريم نتوركس"، موضحة أنّ "الشركتين قد تعلنان الصفقة قريباً خلال أسابيع".

وكانت "أوبر" و "كريم نتوركس" أجرتا محادثات في تموز/يوليو الماضي، وذلك بغية دمج خدماتها لنقل الركاب في الشرق الأوسط، وذلك في سبيل إيجاد حل للمنافسة المكلفة في هذه المنطقة.

وأوضحت "بلومبرغ" انّ "الإتفاق بين الشركتين ينصّ على شراء أوبر لكريم نتوركس بقيمة 3 مليارات دولار، علماً أنّ المفاوضات الجدّية بدأت منذ أيلول/سبتمبر من العام 2018".

مصدر الصورة: Unilad

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