بومبيو يزور الشرق الاوسط لبحث سوريا واليمن وإيران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)

هذا و يُجري وزير ُ الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل جولة تشمل عواصمَ في الشرق الاوسط بينها الرياض وأبو ظبي وعَمَّان لاجراء محادثات حول اليمن وسوريا وإيران.



وقالت الخارجية الأمريكية إن بومبيو سيسعى إلى رص التحالفات الإقليمية للتصدي لنفوذ إيران، كما أنه سيُلقي خطابا من القاهرة حول التزام واشنطن بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويبدأ بومبيو جولته في 8 كانون الثاني/يناير وتستغرق ثمانية أيام يزور خلالها عمان والقاهرة والمنامة وابوظبي والرياض ومسقط واخيرا الكويت.

و برغم ان جولة بومبيو ليست الأولى في المنطقة إلا أنها تأتي بعد سلسلة أحداث أعادت خلط الاوراق في الشرق الاوسط وأثرت على تحالفات قائمة.

وسيبحث بومبيو النزاع السوري خلال جولته في عمان والرياض على ما أفادت الخارجية الاميركية.

و على جدول أعمال محادثات الوزير الاميركي في أبوظبي والرياض ومسقط والكويت أيضا الحرب في اليمن حيث دخل وقفٌ لإطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة الحديدة بين ميليشيات الحوثي وقوات الشرعية اليمنية إثر محادثات سلام جرت في السويد.





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